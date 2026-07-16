ხუთშაბათს დილით, უკრაინის რამდენიმე ქალაქში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო პოპულარული თავდაცვის მინისტრის, მიხაილო ფედოროვის თანამდებობიდან გადაყენების წინააღმდეგ.
სულ რაღაც ექვსი თვის წინ დანიშნულმა ფედოროვმა რეფორმატორის რეპუტაცია მოიპოვა, მისი მიზანი უკრაინის მცირერიცხოვანი არმიის უფრო ეფექტიან საბრძოლო ძალად გარდაქმნა იყო.
ოთხშაბათს გვიან ღამით, ფედოროვმა სოციალურ ქსელებში დაადასტურა, რომ მისი უფლებამოსილების ვადა იწურებოდა და აღნიშნა, რომ დიდი პატივი იყო ემსახურა უკრაინელი ხალხისთვის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. ფედოროვმა ჩამოთვალა მისი გუნდის მიღწევები და დაწერა ისიც, რისი გაკეთება ვერ მოასწრო.
„მადლობას ვუხდი თითოეულ მათგანს, ვინც იცავს უკრაინას და მუშაობს გამარჯვებისთვის. მადლობა ჩემს მთელ გუნდს ეფექტიანი, 24/7 რეჟიმში მუშაობისთვის. ცალკე მადლობა ჩემს ოჯახს მოთმინებისთვის. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის!
მე გავაგრძელებ მუშაობას იმ მისიისთვის, რომლითაც თავდაცვის სამინისტროში მოვედი — მტრის დამარცხება ასიმეტრიით, ინოვაციების სისწრაფითა და ორგანიზაციული სიძლიერით. გაგრძელება იქნება“, – დაწერა მან.
Ukrainians are still streaming to the protest outside President Zelenskyy’s office in central Kyiv, demanding that @FedorovMykhailo be reappointed defense minister. Easily a few thousand protesters chanting “Fedorov!” and “We’re not suckers!” and the protest classic “Ганьба!” —… pic.twitter.com/5kMU91qMU9
— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026
ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ინიცირებული სამთავრობო კაბინეტის მასშტაბური გადახალისების ნაწილია. კანონმდებლების განცხადებით, ენერგეტიკის სფეროს ხელმძღვანელის, სერგი კორეცკის ხელმძღვანელობით წარდგენილი ახალი მთავრობის პროექტის მიხედვით, ფედოროვს მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი იჰორ კლიმენკო შეცვლის.
მედია წერს, რომ გადაწყვეტილების ოფიციალური მიზეზი არ დასახელებულა, რასაც მომიტინგეები უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობაში არსებულ შიდა დაპირისპირებად აღიქვამენ ფედოროვსა და მთავარსარდალ ოლექსანდრ სირსკის შორის.
AFP-სთან საუბარში აქციაზე მისულმა მოქალაქეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ზელენსკი გადაწყვეტილებას შეცვლის.
Людей вже багато, підходьте pic.twitter.com/jc92F82khL
— Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) July 16, 2026
ფედოროვის გადაყენების პროტესტის ნიშნად თანამდებობა დატოვა უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლის მოადგილემ, პავლო იელიზაროვმაც.
„მიმაჩნია, რომ მ. ფედოროვის ჩამოშორება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობისთვის უდიდესი ბოროტებაა“, — დაწერა იელიზაროვმა Facebook-ზე და თან დაურთო გადადგომის შესახებ განცხადების ასლი.
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