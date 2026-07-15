დღეს ევროკომისიამ და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ახალ თავდაცვის ინდუსტრიულ პარტნიორობას. ევროკომისიამ ასევე აამოქმედა ევროკავშირ-უკრაინის დრონების გარიგება, რომელიც დრონებისა და ანტი-დრონული ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს.
გარდა ამისა, 90 მილიარდი ევროს მოცულობის უკრაინის მხარდაჭერის სესხის ფარგლებში, კომისიამ კიდევ 1 მილიარდი ევრო გამოყო უკრაინის დრონების შესაძლებლობების მხარდასაჭერად.
ევროკომისიის განცხადებით, ეს ინიციატივები საშუალებას მისცემს უკრაინულ და ევროკავშირის კომპანიებს, დააჩქარონ კრიტიკული თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება, გააძლიერონ ერთობლივი ინდუსტრიული წარმოება და ერთად იმუშაონ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ თავდაცვის კვლევებსა და განვითარებაზე.
ევროკავშირი და უკრაინა შეთანხმდნენ, რომ 2026 წლის ბოლომდე ხელი შეუწყონ უკრაინასა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის დრონებისა და ანტი-დრონული სისტემების ერთობლივ წარმოებას. შეთანხმება მიზნად ისახავს ბრძოლაში გამოცდილი შესაძლებლობების წარმოებისა და დანერგვის სწრაფ მასშტაბირებას დრონებისა და რაკეტების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ამავდროულად კი უზრუნველყოფს გრძელვადიან პროგნოზირებადობას, რაც აუცილებელია ინვესტიციების გასაძლიერებლად და თავდაცვის ინდუსტრიული სიმძლავრეების გასაფართოებლად როგორც უკრაინაში, ისე ევროკავშირში.
ევროკავშირი და უკრაინა გააფართოებენ თავდაცვის ინდუსტრიულ თანამშრომლობას ანტიბალისტიკური რაკეტების ერთობლივ წარმოებაზე 2028 წლისთვის.
„ახალი პარტნიორობა გააღრმავებს ევროპული და უკრაინული თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას თანამშრომლობის ბარიერების მოხსნითა და სტანდარტების დაახლოების დაჩქარებით. მუშაობა წინ წავა ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა თავდაცვის შესყიდვები და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, რაც ორივე მხარის კომპანიებს საშუალებას მისცემს უფრო შეუფერხებლად ითანამშრომლონ და გააძლიერონ ევროპის საერთო უსაფრთხოება“, — აცხადებს ევროკომისია.
„დრონების გარიგება“ აერთიანებს ევროპის ინდუსტრიულ შესაძლებლობებსა და უკრაინის გამოცდილებას დრონების ინოვაციებში. იგი დაფუძნებულია უკრაინულ და ევროპულ კომპანიებს შორის ერთობლივ საწარმოებზე.
ევროკომისია აცხადებს, რომ იმუშავებს უკრაინელ პარტნიორებთან და ევროპულ დრონების საზოგადოებასთან, 18 დამფუძნებელი წევრის პირველი შეხვედრის მოსამზადებლად, რომელიც სექტემბერში, ბრიუსელში იგეგმება.
რაც შეეხება 1 მილიარდი ევრო დრონებისთვის, ეს წარმოადგენს მეორე გადახდას 90-მილიარდიანი უკრაინის მხარდაჭერის სესხის პირველი 6-მილიარდიანი ტრანშიდან.
ეს გადარიცხვა მოჰყვება კომისიის მიერ 25 ივნისს განხორციელებულ პირველ 3,2-მილიარდიან შენატანს მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში და 30 ივნისს დრონებისთვის გადარიცხულ 3,9 მილიარდ ევროს.
კომისიამ ასევე დაამტკიცა 10 მილიარდი ევროს გადახდის გეგმა დამატებითი დრონების, რაკეტებისა და გამანადგურებელი თვითმფრინავების დასაფინანსებლად.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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