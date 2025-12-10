ახალი ამბები

უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება 2027 წელს განიხილება – The Washington Post

10 დეკემბერი, 2025 •
უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება 2027 წელს განიხილება – The Washington Post
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ვაშინგტონი და კიევი, რუსეთ-უკრაინის ომის შეწყვეტის სამშვიდობო გეგმის ფარგლებში, განიხილავენ წინადადებას, რომლის მიხედვითაც უკრაინა შესაძლოა ევროკავშირში 2027 წელს გაწევრიანდეს.

ამის შესახებ The Washington Post-ის მიმომხილველი, დევიდ იგნატიუსი, ამერიკელ და უკრაინელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერს.

მისი თქმით, უკრაინის ასეთი სწრაფი გაწევრიანება ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანას აშფოთებს, თუმცა, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ შეძლებს უნგრეთის წინააღმდეგობის დაძლევას, რომელიც უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია.

როგორც The Washington Post-ის მიმომხილველ წერს, ვარაუდობენ, რომ ევროკავშირის წევრობა ხელს შეუწყობს ვაჭრობისა და ინვესტიციების განვითარებას, ასევე უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლას.

უკრაინა, საქართველოსა და მოლდოვის მსგავსად, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. ასევე ეს სამი ქვეყანა ევროკავშირის ასოცირებული ტრიოს წევრები არიან. თუმცა ამ მომენტისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია. რაც შეეხება უკრაინასა და მოლდოვას, 2024 წლის ივნისში ევროპული საბჭოს სამიტზე მხარი დაუჭირა მოლაპარაკებების ოფიციალურად დაწყებას. თუმცა უნგრეთი უკრაინასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახნას ბლოკავს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს

აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია

კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს

ბალდის კანიონის მოძრაობის წევრი ინდიკო ბჟალავა სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო

აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალი “სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოწოდებების” ბრალდებით 10.12.2025
აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალი “სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოწოდებების” ბრალდებით
განათლების დაანონსებული რეფორმის 3 პრობლემა – პროფესორი ქეთევან გურჩიანი 10.12.2025
განათლების დაანონსებული რეფორმის 3 პრობლემა – პროფესორი ქეთევან გურჩიანი
უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება 2027 წელს განიხილება – The Washington Post 10.12.2025
უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება 2027 წელს განიხილება – The Washington Post
“გერმანია სომხეთის ევროპასთან დაახლოებით დაინტერესებულია” – მერცი 10.12.2025
“გერმანია სომხეთის ევროპასთან დაახლოებით დაინტერესებულია” – მერცი
ზელენსკი მზადაა არჩევნები 2-3 თვეში ჩაატაროს, ოღონდ ერთი პირობით 10.12.2025
ზელენსკი მზადაა არჩევნები 2-3 თვეში ჩაატაროს, ოღონდ ერთი პირობით
აზერბაიჯანში უფლებადამცველი ნამიზად საფაროვი დააკავეს 10.12.2025
აზერბაიჯანში უფლებადამცველი ნამიზად საფაროვი დააკავეს
მეყანწიშვილის საქმიდან პაპუაშვილის პოსტის ამორიცხვის გადაწყვეტილება სააპელაციომაც ძალაში დატოვა 09.12.2025
მეყანწიშვილის საქმიდან პაპუაშვილის პოსტის ამორიცხვის გადაწყვეტილება სააპელაციომაც ძალაში დატოვა
პურის ფასი ბოლო ცხრა თვეში კუმულატიურად 21.5%-ით არის მომატებული – მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 09.12.2025
პურის ფასი ბოლო ცხრა თვეში კუმულატიურად 21.5%-ით არის მომატებული – მაკროეკონომიკური მიმოხილვა