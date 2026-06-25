„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და მას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების ღია, მცოცავი და იურიდიული ანექსიის მორიგ ფაზად აფასებს.
როგორც პარტიის წარმომადგენელმა და ერთ-ერთმა ლიდერმა, ანა წითლიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, კრემლის მიერ ე.წ. სამოკავშირეო ურთიერთქმედების გაღრმავება და ოკუპირებული ტერიტორიული ერთეულის ე.წ. გაერთიანების მცდელობა პირდაპირ მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ.
მისივე თქმით, შექმნილ ვითარებაში მმართველი გუნდის რეაგირება საგანგაშო და ანტისახელმწიფოებრივია.
„ამ ფონზე საგანგებო, საგანგაშო და ანტისახელმწიფოებრივია „ქართული ოცნების“ დუმილი და უმოქმედობა. ეს არ არის მშვიდობის შენარჩუნების პოლიტიკა, ეს არის ოკუპანტის წინაშე კაპიტულაცია, საგარეო იზოლაციონიზმი და რუსული აგრესიის წინაშე საქართველოს ინტერესების მიზანმიმართული ღალატი. კრემლი იურიდიულ ანექსიას ახორციელებს ზუსტად იქ და მაშინ, სადაც მას ოკუპირებული საქართველოს დე ფაქტო მმართველი რეჟიმის მხრიდან შეგნებულად სრული პასიურობა და დანაშაულებრივი უმოქმედობა ხვდება“, – განაცხადა ანა წითლიძემ.
ენმ-ის წარმომადგენლის განმარტებით, ვინაიდან მოქმედმა ხელისუფლებამ უარი თქვა ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვასა და დიპლომატიური ბერკეტების გამოყენებაზე, ოპოზიციური პარტია საერთაშორისო ასპარეზზე იწყებს აქტიურ მუშაობას.
წითლიძის თქმით, პარტია საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიისა (EPP) და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მეგობართა ჯგუფების მეშვეობით, დაიწყებს მუშაობას რუსეთის ფედერაციის იმ წარმომადგენლების დასანქცირებაზე, რომლებიც ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასა და ანექსიაში მონაწილეობენ.
ამასთან, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მოუწოდებს ყველა პროევროპულ ძალას, შეიქმნას ერთიანი კოორდინირებული წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომელიც დაუპირისპირდება მმართველი რეჟიმის „დანაშაულებრივ უმოქმედობას“.
როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, ენმ-ის საგარეო გუნდი უახლოეს პერიოდში გამართავს საგანგებო შეხვედრებს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, რათა მათ საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს. პარტია პარტნიორებისგან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) მანდატის ფარგლებში მონიტორინგის გაძლიერებასა და საერთაშორისო ინსტიტუტებისგან შესაბამის რეაგირებას მოითხოვს.
რუსული გამოცემა Meduza საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის, ალან გაგლოევის გადადგომისა და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადასვლის ფონზე, მოსკოვში შესაძლოა კვლავ განიხილონ სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების საკითხი.
23 ივნისს ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ მიიღო რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობის შეთავაზება და ამის გამო ტოვებს სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის პოსტს.
გადადგომის შესახებ მან კრემლში პუტინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის, დმიტრი პესკოვის თქმით, შეხვედრაზე განხილული იყო ორმხრივი დიალოგის გაღრმავების პერსპექტივები, მათ შორის 2026 წლის მაისში მოსკოვში ხელმოწერილი შეთანხმების გათვალისწინებით.
საუბარია 2026 წლის 9 მაისს გაფორმებულ რუსეთ–სამხრეთ ოსეთის მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულებაზე, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, რუსეთის მოქალაქეებს სამხრეთ ოსეთში სახელმწიფო თანამდებობების დაკავების უფლებას აძლევს (და პირიქით).
ამ შეთანხმების რატიფიცირების შემდეგ , 8 ივნისს გაგლოევმა სამხრეთ ოსეთის [დე ფაქტო- რედ]. მთავრობის მეთაურის თანამდებობაზე წარადგინა რუსეთის მოქალაქე მარატ კალამბოვი, რომელიც მანამდე რუსეთის მთავრობაში მუშაობდა.
კამბოლოვი პრემიერის პოსტზე მხოლოდ ერთი კვირა დარჩა. სამხრეთ ოსეთის კანონმდებლობის თანახმად, პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში მის მოვალეობას სწორედ მთავრობის თავმჯდომარე ასრულებს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებამდე. შედეგად, კამბოლოვი დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი გახდა.
„მედუზას“ ერთ-ერთი წყარო, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არის დაახლოებული, აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ 2022 წელს კრემლში განიხილებოდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რუსეთის ფედერაციასთან ან რუსეთ-ბელარუსის საკავშირო სახელმწიფოსთან შეერთების სცენარი.
წყაროს თქმით, ეს ნაბიჯი რუსეთის მოსახლეობისთვის „ტერიტორიული მონაპოვრების“ დემონსტრირებას ემსახურებოდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის არმიამ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილი დატოვა.
მისივე განცხადებით, იდეა სერიოზულად, თუმცა ხანმოკლე პერიოდით განიხილებოდა.
„ოსეთში მოსახლეობის უმრავლესობა ამის მომხრეა, აფხაზეთში კი უმრავლესობა კატეგორიულად წინააღმდეგია. შედეგად, მხოლოდ ოსეთის მიერთება ზედმეტად მცირე შედეგად მიიჩნიეს“, – უთხრა წყარომ „მედუზას“.
გამოცემასთან საუბარში სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკის მცოდნე ერთ-ერთმა პოლიტტექნოლოგმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკა „რუხ ზონას“ წარმოადგენს, სადაც ფულის გათეთრება და განაღდება ფართოდ არის გავრცელებული, რის გამოც „მისთვის ხელის ხლება არ ისურვეს“.
გაგლოევის წინამორბედმა, ანატოლი ბიბილოვმა, არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ხელი მოაწერა განკარგულებას სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ, თუმცა პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ გაგლოევმა მისი ჩატარება გადადო.
„როგორც ჩანს, ახლა კვლავ ფიქრობენ მინი-სსრკ-ის პროექტზე“, – განაცხადა „მედუზასთან“ საუბარში პოლიტტექნოლოგმა, რომელიც დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის არჩევნებზე მუშაობდა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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