ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის მოქმედების ვადა კიდევ ერთხელ გახანგრძლივდა.

დოკუმენტის თანახმად, სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი აზერბაიჯანი-ში 2026 წლის პირველ ოქტომბრამდე იმოქმედებს.

განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია COVID-19-ის გავრცელებისა და დაავადების შესაძლო შედეგების პრევენციის მიზნით. ამასთან, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის პანდემიის დასრულების შესახებ ჯერ კიდევ 2023 წლის 5 მაისს გამოაცხადა.

აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი რეგულარულად, როგორც წესი, სამთვიანი პერიოდით გრძელდება. წინა გადაწყვეტილება 2026 წლის 16 მარტს იყო მიღებული, როდესაც რეჟიმის მოქმედება 1 ივლისამდე გახანგრძლივდა. მანამდე კი ის 2026 წლის 1 აპრილამდე მოქმედებდა.

სახმელეთო საზღვრები კვლავ დახურულია

საკარანტინო რეჟიმის ფარგლებში ქვეყანაში კვლავ ძალაში რჩება სახმელეთო საზღვრების კვეთაზე დაწესებული შეზღუდვები.

გამონაკლისი გახდა 26 მაისიდან აღდგენილი სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა მარშრუტზე ბაქო – თბილისი – ბაქო. თუმცა მგზავრები აცხადებენ, რომ ბილეთები სწრაფად იწურება, გაყიდვების სისტემა შეფერხებებით მუშაობს და ფასებიც მაღალია.

დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებით, 118-ადგილიანი მატარებელი ქვეყნებს შორის გადაადგილების პრობლემას ვერ აგვარებს. მათი აზრით, საკითხის სრულფასოვანი გადაწყვეტა მხოლოდ სახმელეთო საზღვრების სრულად გახსნა იქნება.

აზერბაიჯანში ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ შეზღუდვების შენარჩუნება უფრო მეტად ხელისუფლების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს უკავშირდება, ვიდრე ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას.

თავის მხრივ, ოფიციალური პირები სახმელეთო საზღვრების დახურვის აუცილებლობას ძირითადად უსაფრთხოების მოსაზრებებით ხსნიან.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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