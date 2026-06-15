სოციალური კალათისა და ფასდაკლებული პროდუქტებისთვის საიტი შეიქმნება, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 53 000 ლარი გამოიყოფა.
შესაბამის განკარგულებას ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს ხელს.
განკარგულების თანახმად, საიტის შესაქმნელად თანხა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გამოეყოფა, რომელიც შესაბამისი საიტის შექმნაზე იქნება პასუხისმგებელი.
როგორც განკარგულებაშია აღნიშნული, საიტის შექმნის მიზანი ფასდაკლებული პირველადი მომხმარების პროდუქტების შესახებ მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაა.
პირველ მაისს „ქართული ოცნების“ მიერ პარლამენტში შექმნილმა დროებითმა კომისიამ, რომელიც შეიქმნა სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლის მიზნით, მუშაობა დაასრულა და დასკვნა გამოაქვეყნა.
კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში საცალო სექტორის მომგებიანობის მაჩვენებლები გადაჭარბებულ მარჟებზე არ მიუთითებს და საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.
„ქართული ოცნების“ წევრი, შოთა ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ დროებითი კომისია, რომელიც პარლამენტში „ქართული ოცნების“ ინიციატივით შეიქმნა, არა ფასების დაკლების, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია იყო.
მისი თქმით, კომისიის მიზანი პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდეგ სიღრმისეული ანალიტიკის მომზადება იყო.
- საცალო სექტორის მოგება გადაჭარბებულ მარჟებზე არ მიუთითებს – ფასების კომისიის დასკვნა
- ეს იყო არა ფასების დაკლების კომისია, ეს იყო ფასების შემსწავლელი კომისია – ბერეკაშვილი
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