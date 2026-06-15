გუშინ, 14 ივნისს, თბილისში, ქურდიანის ქუჩაზე ახალგაზრდა კაცი, სავარაუდოდ, დაჭრეს. ის გარდაიცვალა.
არსებული ინფორმაციით, დაჭრილია კიდევ ერთი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც კლინიკაში გადაიყვანეს.
შსს-ს ინფორმაციით გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს:
- სსკ-ის 236-ე – ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარება;
- სსკ-ის 19-109 – ორი ან მეტი პირის მიმართ, დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობა;
უწყებაში ნეტგაზეთს უთხრეს, რომ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია და ამ ეტაპზე, ყველა მათგანი პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება.
TV პირველის ინფორმაციით, შემთხვევა დაახლოებით საღამოს 9 საათზე მოხდა. მეზობლები ტელევიზიას უყვებიან, რომ გაიგეს რამდენიმე გასროლის ხმა. ცნობილია, რომ გარდაცვლილი ახალგაზრდა ფანჯრიდან – მე-7 სართულიდან გადმოვარდა, ან გადმოაგდეს. თუმცა შსს ამ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ ავრცელებს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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