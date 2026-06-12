“არმენპრესის“ ცნობით, სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანიდან შემოსულ სატვირთოს კაბინაში ბალიშების შიგნით აღმოჩენილი იქნა 143 შეკვრა, საერთო წონით 26 კილოგრამი დაუდეკლარირებელი ბუნებრივი თმა.
„აღკვეთილ იქნა ბუნებრივი თმის უკანონო გზით შემოტანის მცდელობა, ხოლო აღმოჩენილი საქონელი ჩამორთმეული იქნა. სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო გამშვებ პუნქტებზე საბაჟო მომსახურებისა და კონტროლის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქის მიმართ შეადგინეს საბაჟო წესების დარღვევის ოქმი, „საბაჟო რეგულირების შესახებ“ კანონის 316-ე მუხლის საფუძველზე.“
განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები გახშირდა.
“წლის დასაწყისიდან ივნისამდე პერიოდში გამოვლენილია ბუნებრივი თმის დაუდეკლარირებლად და საბაჟო კონტროლისგან დამალვით შემოტანის 11 შემთხვევა. ამ პერიოდში სომხეთის სახელმწიფო საზღვარზე, მთლიანობაში, 621 შეკვრა, 135.7 კილოგრამი ბუნებრივი თმა შემოიტანეს”.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.