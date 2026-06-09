აფხაზურ ტელეგრამ არხებზე სოჭში მცხოვრები რუსი ეროვნების 33 წლის ქალის ვიდეო ჩანაწერი ვრცელდება, სადაც ის ამბობს, რომ 14 დღით გაგრაში ჩამიდა დასასვენებლად, სახლი იქირავა და გარშემო ყველაფერს იღებდა სოციალურ ქსელებში განსათავსებლად.
მისივე განმარტებით, ერთ-ერთ მის “სთორი”-ში ჩანს მისი ქუდი საქართველოს რუკის გამოსახულებით, თუმცა ამით ის რაიმე “პოლიტიკურ მინიშნებას” არ ცდილობდა.
“ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, თუმცა, არანაირი პოლიტიკური მინიშნება არ მიცდია ამით. პირიქით, აფხაზეთს სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მივიჩნევ”, – ამბობს ქალი.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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