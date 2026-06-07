სომხეთის მეორე პრეზიდენტმა და „სომხეთის“ ბლოკის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა რობერტ ქოჩარიანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის შეადარა.
სომხეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების დროს ხმის მიცემის შემდეგ მედიასთან საუბრისას ქოჩარიანმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა.
კითხვაზე, შეუძლია თუ არა ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ზელენსკის მოკავშირე გახდეს, ქოჩარიანმა განაცხადა, რომ ასეთ შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს.
„არ ვფიქრობ, რომ ის შეიძლება სამხედრო მოკავშირე გახდეს. თუმცა შედარება ძალიან ზუსტია. ისინი ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს, ავანტიურისტები არიან და საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართ უკიდურესად უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება აქვთ“, – განაცხადა ქოჩარიანმა.
მისივე თქმით, ფაშინიანის გამარჯვება სომხეთისთვის კატასტროფას ნიშნავს, ევროპული პერსპექტივა კი, სომხეთისთვის – უბრალოდ ზღაპარია.
დღეს, 7 ივნისს სომხეთში საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს. სომხეთის მოქალაქეებმა არჩევანი ძირითადად, მმართველ, ნიკოლ ფაშინიანის პარტიასა და პრორუსულ ძალებს შორის უნდა გააკეთონ.
არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სომხეთში დარეგისტრირებულია სულ 18 პოლიტიკური სუბიექტი: 16 პარტია და 2 ალიანსი. მათ შორის არიან პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პარტია „სამოქალაქო შეთანხმება“, ქოჩარიანის ბლოკი „სომხეთი“ და პრორუსი ოლიგარქისა და მოსკოვის მიერ ირიბად მხარდაჭერილი ნარეკ კარაპეტიანის ხელმძღვანელობით შექმნილი ბლოკი „ძლიერი სომხეთი“.
მმართველი პარტიისა და ნიკოლ ფაშინიანის პროდასავლური კურსის გამო, ოპოზიცია რუსეთთან ურთიერთობების საბოლოო გაფუჭებისა და სომხეთის ეკონომიკის ღრმა კრიზისის პროგნოზს აკეთებს.
ცხადი პროდასავლური პოლიტიკური კურსის გამო, ფაშინიანს პირდაპირი და ირიბი მესიჯებით მოსკოვიც ემუქრება და “უკრაინის გზას” ახსენებს.
ამასთან, არჩევნებამდე გამოქვეყნდა რამდენიმე საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის მიხედვით, მოსკოვი სხვადასხვა გზით და ქსელით ერეოდა სომხეთის არჩევნებში გავლენის მოსახდენად.
წინაასარჩევნო პერიოდში სომხეთში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევის შესაბამისად, ამომრჩეველთა შორის მმართველი პარტია ლიდერობს.
სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციისა და მოქალაქეობის სამსახურის მიერ მოწოდებული მონაცემების თანახმად, საპარლამენტო არჩევნებზე ხმის მიცემის უფლება 2 მილიონ 489 ათას 31 ადამიანს აქვს.
კენჭისყრისთვის სომხეთის მთელ ტერიტორიაზე 2005 საარჩევნო უბანი შეიქმნა.
არჩევნების გასაშუქებლად აკრედიტაცია გაიარა 71-მა მედიასაშუალებამ, ასევე რეგისტრირებულია 13 ადგილობრივი და 8 საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია.
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