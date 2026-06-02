„სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა“ [სომხეთის რკინიგზის ოპერატორი] 14 ივნისიდან ერევანი-თბილისი-ბათუმი-ერევნის მიმართულებით საერთაშორისო მგზავრთგადაყვანას იწყებს.
„არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს.
კომპანიის ცნობითვე, საფირმო მატარებლის „არმენიას” თანამედროვე და კომფორტული ვაგონები ადაპტირებულია შორეული მგზავრობისთვის.
კომპანიის ცნობით, მატარებელი პირველ ოქტომბრამდე დღეგამოშვებით იმოძრავებს.
