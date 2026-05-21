გალის [დე ფაქტო – რედ.]რაიონულმა სასამართლომ 2026 წლის 19 მაისს საქართველოს მოქალაქის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოაცხადა.
დე ფაქტო პროკურატურის ცნობით, წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს მოქალაქემ გიორგი ცატავამ, დაარღვია “აფხაზეთის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ და რეგლამენტის „აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, დსთ-ის ქვეყნების მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების შესვლის წესის შესახებ“ და “უკანონოდ გადაკვეთა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოდან ენგურის მდინარის გავლით”.
ადგილობრივი უწყების შესაბამისად, სასამართლოს განაჩენით, ბრალდებულ ცატავას კოლონიაში მოხდით 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.