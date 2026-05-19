“სომხეთი ყოველდღიურად სულ უფრო მეტად უახლოვდება ევროკავშირს”, – განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა 5 მაისს ერევანში გამართული სომხეთი-ევროკავშირის პირველი სამიტის შედეგების შეფასებისას.
„სომხეთის მიდგომები ყოველთვის დინამიკურად იყო წარმოდგენილი როგორც ევროკავშირის, ისე მისი პარტნიორი წევრი სახელმწიფოებისთვის. ეს სამიტიც გამონაკლისი არ ყოფილა. საიდუმლო არ არის, რომ სომხეთი ყოველდღიურად სულ უფრო მეტად უახლოვდება ევროკავშირს. ამისთვის ყველა შესაძლებლობა არსებობს და არის უმთავრესი პირობა – სომეხი ხალხის ევროპული მისწრაფებები, რომლებიც, მაგალითად, გასულ წელს სამოქალაქო ინიციატივის სახით გამოიხატა და საბოლოოდ ეროვნულმა ასამბლეამ კანონად მიიღო“, — განაცხადა მირზოიანმა კითხვაზე, თუ როგორ აფასებს ევროკავშირი სომხეთის მიდგომებს სამიტის შედეგების გათვალისწინებით.
მირზოიანი ამ შემთხვევაში გულისხმობდა კანონს „სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაწყების შესახებ“.