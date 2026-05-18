სურსათის ეროვნული სააგენტოში აცხადებენ, რომ დააჯარიმეს პირი, რომელიც საფრთხის შემცველი ხორცის გაყიდვად ცდილობდა. სააგენტომ 85 კილოგრამი საქონლის ხორცი მეწარმეს ჩამოართვა და დალუქა “შემდგომი განადგურების მიზნით”.
“სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ინსპექტორების და ხობის პოლიციის რაიონული სამმართველოს უფლებამოსილი პირების ერთობლივი ღონისძიების შედეგად, ქალაქ ხობში გამოვლენილია ფიზიკური პირი ლ.შ., რომელსაც საკუთარი ავტომობილით გადაჰქონდა 85 კგ მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცი, სუბპროდუქტები (ტყავი, თავ-ფეხი, შიგნეულობა და სხვა) და პირუტყვის დაუმუშავებელი თავი.
საქონელი დაკლული იყო სავალდებულო უვნებლობის მოთხოვნების დარღვევით, სასაკლაოს გვერდის ავლით და ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე. ასევე, ხორცის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს”, – წერია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
უწყებაში აცხადებენ, რომ “ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე ცხოველის დაკვლა საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს, ზრდის ზოონოზური დაავადებების (ჯილეხი, ბრუცელოზი და სხვა) გავრცელებისა და მოწამვლის რისკებს”.
სააგენტო აფრთხილებს ფიზიკურ პირებს, არ დაკლან ცხოველი თვითნებურად, კუსტარულად მოწყობილ სასაკლაოზე.