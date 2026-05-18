სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დაიწყო მოკვლევა მარნეულში სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე.
სააგენტო ადასტურებს, რომ უწყებაში შევიდა შეტყობინება მარნეულის მუნიციპალიტეტში 6 ადამიანის, მათ შორის, ერთი ბავშვის საკონდიტრო ნაწარმით სავარაუდო ინტოქსიკაციის შესახებ.
„ინფორმაციის მიღებისთანავე, სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტმა დაიწყო მოკვლევა, ინსპექტირების ჯგუფი ობიექტზე, სადაც, მოქალაქის განმარტებით, ტორტი შეიძინეს, სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში, არაგეგმურ ინსპექტირებას ჩაატარებს“ – წერს სააგენტო და დასძენს, რომ კოორდინაციაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან და ინფორმაციის დაზუსტებისთანავე, დამატებით გაავრცელებენ ინფორმაციას.
რადიო „მარნეულის“ ცნობით, ინტოქსიკაციის შემთხვევა 16 მაისს მოხდა და 3 ადამიანის კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო.