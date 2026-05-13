რუსეთის დუმამ პლენარულ სხდომაზე “სამხრეთ ოსეთთან [დე ფაქტო – რედ.] თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების” რატიფიცირება მოახდინა.
დოკუმენტი მანამდე პარლამენტის ქვედა პალატაში დასამტკიცებლად ვლადიმერ პუტინმა შეიტანა.
ცხინვალი რუსეთთან უფრო მეტად ინტეგრირდება – პუტინმა დოკუმენტი დუმაში წარადგინა
შეთანხმების მიხედვით, მოსკოვი და ცხინვალი გააგრძელებენ ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნას და ეტაპობრივად გადავლენ ერთიან მიდგომაზე “საგარეო სესხებისა და უცხოური ინვესტიციების” საკითხებში.
ასევე დაგეგმილია ენერგეტიკული და სატრანსპორტო სისტემების გაერთიანება, საერთო კავშირისა და ტელეკომუნიკაციების განვითარება, სოციალური, შრომითი და კულტურული სფეროების თანამშრომლობის გაფართოება.
დოკუმენტი ასევე მიზნად ისახავს კოორდინირებული საგარეო პოლიტიკის გატარებას და თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას და კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას.