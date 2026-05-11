„ნაციონალური მოძრაობა“ შიო მესამეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქად არჩევას ულოცავს და ამასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.
როგორც ენმ-ს განცხადებაშია აღნიშნული, თანამედროვე პოლიტიკური კონიუნქტურა ეკლესიისგან მოითხოვს პრინციპულობასა და სიმამაცეს ისეთ ეგზისტენციალურ საკითხებში, როგორიცაა: მართლმადიდებლური ერთობა, დეოკუპაცია და ისტორიული მემკვიდრეობა.
პარტია იმედოვნებს, რომ შიო მესამის მოღვაწეობა დაეფუძნება ეროვნულ ინტერესებს, სულიერ სიმტკიცესა და საზოგადოებრივ კონსენსუსს.
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, როგორც ქრისტიანულ-დემოკრატიულ და კონსერვატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული პოლიტიკური ძალა, პატივისცემით მიესალმება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გადაწყვეტილებას კათოლიკოს-პატრიარქის არჩევის შესახებ. გულითადად ვულოცავთ ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას სრულიად საქართველოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს შიო III-ს.
ჩვენი პარტიის მმართველობის პერიოდი საქართველოს უახლეს ისტორიაში გამორჩეული იყო სახელმწიფოებრივი და ეკლესიური ინტერესების ჰარმონიზაციით.
სწორედ ამ წლებში ჩაეყარა საფუძველი ეკლესიის ინსტიტუციურ გაძლიერებას:
კულტურული რესტავრაცია:
აღდგა და პირვანდელი დიდება დაუბრუნდა ასობით ტაძარსა და მონასტერს, მათ შორის ბაგრატის საკათედრო ტაძარს, ფოთის საკათედრო ტაძარს, ნეკრესსა და სხვა ეროვნულ სიწმინდეებს.
სახელმწიფოებრივი სიმბოლიზმი:
ხუთჯვრიან დროშას მიენიჭა სახელმწიფო დროშის სტატუსი, რაც სიმბოლურად გამოხატავდა ჩვენი ერისა და ეკლესიის განუყოფელ კავშირს.
ინსტიტუციური მხარდაჭერა:
ეკლესიის საბიუჯეტო დაფინანსება პირველად იქცა სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობის ნაწილად, რაც მიზნად ისახავდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენასა და ეკლესიის სულიერი მისიის ხელშეწყობას.
დღეს, გლობალური გამოწვევების ფონზე, საქართველოს ეკლესიის წინაშე დგას საჭიროება სიბრძნით აღსავსე განახლებისა, რათა მან კვლავაც შეასრულოს თავისი ისტორიული როლი, როგორც საზოგადოების გამაერთიანებელმა ძალამ და ეროვნული იდენტობის მყარმა საყრდენმა.
მიგვაჩნია, რომ თანამედროვე პოლიტიკური კონიუნქტურა ეკლესიისგან მოითხოვს პრინციპულობასა და სიმამაცეს ისეთ ეგზისტენციალურ საკითხებში, როგორიცაა:
1. მართლმადიდებლური ერთობა: უკრაინის ეკლესიის ტომოსთან დაკავშირებული საკითხის მართებული შეფასება საერთაშორისო კონტექსტში;
2. დეოკუპაცია: რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ჩვენი ტაძრებისა და ეპარქიების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა საერთაშორისო დონეზე;
3. ისტორიული მემკვიდრეობა: ტაო-კლარჯეთის კომპლექსის დაცვა, ჰერეთის ეპარქიის სტატუსი და გელათის რესტავრაცია
ეს საკითხები სცილდება რელიგიურ ჩარჩოებს, ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი ღირსებისა და ეროვნული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი.
ვიმედოვნებთ, რომ უწმინდესი და უნეტარესი შიო III-ის მოღვაწეობა დაეფუძნება ეროვნულ ინტერესებს, სულიერ სიმტკიცესა და საზოგადოებრივ კონსენსუსს.
ღმერთმა ინებოს მისი წარმატებული მსახურება ეკლესიის გაძლიერებისა და საქართველოს გამთლიანების საკეთილდღეოდ.
ღმერთმა დალოცოს საქართველო და მისი ეკლესია!“, – ნათქვამია „ნაციონალური მოძრაობის“ განცხადებაში.
დღეს, 11 მაისს, სამების საკათედრო ტაძარში გაფართოებულ კრებაზე მიტროპოლიტი შიო ახალ პატრიარქად 22 ხმით აირჩიეს. მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, მიტროპოლიტმა გრიგოლმა – 7 ხმა.
როგორც შიო მესამემ განაცხადა, მისი ინტრონიზაცია ხვალ, 12 მაისს, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მოხდება.