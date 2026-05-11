საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი ეხმაურება შიო მესამის პატრიარქად არჩევას.
სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ისურვებდა, რომ ახალ პატრიარქს პირველი ნაბიჯი სინდისის პატიმრების შესაწყალებლად გადაედგა.
„არ შეიძლება დღევანდელ დღეს არ გამოვეხმაურო ახალი პატრიარქის არჩევას, მივულოცო და მინდა გამოვთქვა სურვილი, რომ ახალმა პატრიარქმა გააგრძელოს გზა, რაც არის ქართული ეკლესიის გზა, დამოუკიდებლობის გაძლიერება და საზოგადოების ერთობის კონსოლიდაცია.
ამისთვის ერთი ნაბიჯი არის, რომელსაც მე ვისურვებდი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სურვილს იზიარებს ძალიან ბევრი – პატრიარქმა პირველი ნაბიჯი გადადგას იმით, რომ შეიწყალოს სინდისის ყველა პატიმარი და ამით შეიძლება ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ“, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
დღეს, 11 მაისს, სამების საკათედრო ტაძარში გაფართოებულ კრებაზე მიტროპოლიტი შიო ახალ პატრიარქად 22 ხმით აირჩიეს. მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, მიტროპოლიტმა გრიგოლმა – 7 ხმა.
როგორც შიო მესამემ განაცხადა, მისი ინტრონიზაცია ხვალ, 12 მაისს, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მოხდება.