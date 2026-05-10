ჟურნალისტ გელა მთივლიშვილზე თავდასხმის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. უწყების ცნობით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. ეს მუხლი ჯარიმის, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის, ან შინაპატიმრობის გარდა 1 წლამდე ციხესაც ითვალისწინებს.
შსს-ში ნეტგაზეთს უთხრეს, რომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ, გამოიკითხა თუ არა სავარაუდო თავდამსხმელი.
გელა მთივლიშვილმა მასზე თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია თავად გაავრცელა გუშინ, 9 მაისს. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გადაცემა “ღია სივრცის” დასრულების შემდეგ თავს დაესხა მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი, გიორგი მარგებაძე. მთივლიშვილი და მარგებაძე რამდენიმე წუთით ადრე ტელეკომპანია “ფორმულას” პირდაპირ ეთერში ერთად ისხდნენ და საქართველოში ჰესების მშენებლობასა და მუშაობასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავდნენ.
მთივლიშვილის ინფორმაციით, მას დაზიანება აქვს სახეზე. პოლიციას თავად ჟურნალისტმა მიმართა.