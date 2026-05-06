შინაგან საქმეთა სამინისტრო დიუშენის პაციენტების მშობლებს უარს ეუბნება ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე. ამის შესახებ მშობლები თავად აცხადებენ.
საქართველოს კონსტიტუცია (მუხლი 27) მკაფიოდ ამბობს, რომ მოქალაქეს აქვს წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ შეკრების უფლება და ხელისუფლებამ მისგან მაქსიმუმ წინასწარ გაფრთხილება შეიძლება მოითხოვოს თუ შეკრება ხალხის ან ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას იმართება. თუმცა “ქართულმა ოცნებამ” მიიღო კანონი, რომლითაც ზემოხსენებული საკონსტიტუციო ჩანაწერის შინაარსის შეცვლას და ინტერპრეტირებას ცდილობს. შსს პრაქტიკაში ცდილობს, რომ “წინასწარი გაფრთხილება” ნებართვას დაამსგავსოს.
“ორი განცხადება გვაქვს შეტანილი ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის ჩასატარებლად: ერთი სპონტანური და მეორე არასპონტანური. სპონტანურზე გვითხრეს რომ ერთი დღით ადრე კი არ უნდა დაგეგმოთ, არამედ როგორც კი გაბრაზდებით და გამწარდებით, მაშინვე უნდა გამოვარდეთ აქციის ჩასატარებლადო. არასპონტანურზე გვითხრეს რომ აქ ხალხი ცხოვრობს, მუშაობს გადაადგილდება და ხელი არ შეუშალოთო ამიტომ სხვაგან წადითო. ახლა ვურთავ ადგილის ფოტოს და ერთი გამაგებინეთ ვინ ცხოვრობს, მუშაობს და გადაადგილდება ამ ადგილას ვისი სიმშვიდეც 100 ბავშვის სიცოცხლეს აღემატება?!”, – წერს აქციის ორგანიზატორი ერთ-ერთი მშობელი კახა წიქარიშვილი და აქვეყნებს შსს-სგან მიღებულ ფოტოებს.
დიუშენის პაციენტი ბავშვების მშობლები და ახლობლები დღეს საქართველოს საპატრიარქოს შენობასთან მივლენ და ითხოვენ დალოცვას და დახმარებას შვილების გადასარჩენად.
“დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები ყველას მოგილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და მოგიწოდებთ, რომ დღეს, 7 საათზე მივიდეთ საქართველოს საპატრიარქოსთან, ვითხოვოთ დალოცვა და დახმარება ჩვენი შვილების გადასარჩენად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია არის ფატალური დაავადება რომელიც ყოველ დღე ამოკლებს ჩვენი შვილების სიცოცხლეს და ამძიმებს მათ ჯანმრთელობას. სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვიცავს ხელისუფლების არც ერთი შტო – არც აღმასრულებელი, არც საკანონმდებლო და არც სასამართლო. უფრო მეტიც, ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მისვლა და მიახლოვებაც აგვიკრძალეს. შესაბამისად გთხოვთ ჩვენს მხარდამჭერებს რომ დღეს, 7 საათზე შემოგვიერთდეთ. წმინდა გიორგი ფარავდეს ჩვენს შვილებს და მთელ საქართველოს”, – ნათქვამია განცხადებაში.