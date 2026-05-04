“[ფარმაცევტული] მაფია არის ჩამოყალიბებული, რომელსაც აქვს კონკრეტული წამლების რეალიზაციის ინტერესი”, – ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის წამლებთან დაკავშირებით მშობლებსა და მწარმოებლებს შორის არსებული კომუნიკაციის კომენტირებისას.
“ეს არის მგრძნობიარე საკითხი. ჯანდაცვის სამინისტრო არის ბოლომდე ჩართული ამ საკითხთან დაკავშირებით დისკუსიის გაგრძელებაში. რაც შეეხება ფარმაცევტულ კომპანიებს, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ასეთი საკითხების მოგვარების დროს არის სწორედ ფარმაცევტული კომპანიები. არის მარტივი მაფია ჩამოყალიბებული, ამ მაფიას აქვს კონკრეტული წამლების რეალიზაციის ინტერესი, სხვადასხვა მიმართულებით გამოიკვეთა ეს ყველაფერი, ამიტომ აქ არის სწორედ სიფრთხილე საჭირო, როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიებს ეხება საქმე. მსოფლიო მასშტაბით არის ეს მაფია გაშლილი, ეს მარტო საქართველოს არ ეხება. ამიტომ ყველა საკითხი უნდა იყოს აწონ-დაწონილი გონივრულად. არავის არ ენანება არც ერთი თეთრი და არც 50 და არც თუნდაც 150 მილიონი იმაში, რასაც მოაქვს კონკრეტული შედეგი. ეს არის ზოგადი მიდგომა. დანარჩენი, რაც შეეხება კონკრეტიკას, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს კომუნიკაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს და ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ყოველ ჯერზე პოზიციას”, – განაცხადა კობახიძემ.
რეპლიკაზე, რომ ეს კომპანიები მათ შორის თანამშრომლობენ აშშ-სა და ევროპულ ქვეყნებთან, კობახიძემ აღნიშნა:
“მათ შორის არის ისეთი ქვეყნები, სადაც არაერთი კორუფციული გარიგება დაიდო მთავრობებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის და ძალიან დიდ ფულს შოულობენ კონკრეტული პოლიტიკოსები ასეთი მაფიოზური გარიგებებიდან. ეს არის კორუფციით განთქმული სახელმწიფოები”.
ჟურნალისტი: შეგიძლიათ დაასახელოთ?
ირაკლი კობახიძე: არ მინდა, ახლა კონკრეტულ ქვეყნებზე გადავიდე, მაგრამ არის კონკრეტული ქვეყნები, არის კონკრეტული პრეპარატები, სადაც არის კორუფციული გარიგების ეჭვი და მაინცდამაინც ისე ემთხვევა ხოლმე, რომ გამორჩეულად კორუმპირებული მთავრობები დებენ შესაბამის გარიგებებს შესაბამის ფარმაცევტულ კომპანიებთან. ამიტომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალედ, ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული. კიდევ ერთხელ, არც ერთი თეთრი და არც 10 მილიონი და არც მილიარდი დაენანება არავის, როდესაც საქმე ეხება შედეგს. მთავარია, რომ ყველაფერი იყოს გონივრულად გააზრებული. არ შეიძლება, ჩვენ ავყვეთ პოლიტიკურ სპეკულაციებს და არ შეიძლება ავყვეთ — კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგადად ვსაუბრობ — არ შეიძლება ზოგადად ავყვეთ ჩვენ ფარმაცევტული მაფიის ინტერესებს.