სომხეთის მთავრობა ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს აზერბაიჯანში უკანონო პატიმრობაში მყოფი სომხების დაბრუნების მიმართულებით, –„არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ ნიკოლ ფაშინიანმა მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
ყარაბაღელ დე ფაქტო პრეზიდენტებსა და სხვა მაღალჩინოსნებს ბაქომ უვადო პატიმრობა შეუფარდა
„როდის იქნება შედეგები? როდესაც იქნება, დავინახავთ. რატომ ვამბობ ასე? არა იმიტომ, რომ მაქვს რაიმე ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც არ მინდა, არამედ ჩემი გამოცდილება აჩვენებს, რომ ვიდრე ვინმე საზღვარს არ გადაკვეთს და სომხეთის ტერიტორიაზე არ აღმოჩნდება, მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ დაანონსება, სულ მცირე, სერიოზული არ არის“, – განაცხადა ფაშინიანმა.
ერევნის ცნობით, აზერბაიჯანი აგრძელებს 19 სომეხის უკანონო პატიმრობაში ყოლას, რომელთა შორის არიან მთიანი ყარაბაღის ყოფილი სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობის წარმომადგენლები. როგორც სომხური მხარე ირწმუნება, “ისინი ყალბი ბრალდებებით, სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთით არიან მსჯავრდებულნი”.