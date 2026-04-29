მარნეულში, სოფელ შულავერში აქციაზე დაკავებული ორი პირი ხელწერილით გაათავისუფლეს.
ამის შესახებ ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს.
„რადიო მარნეულის“ ცნობით, სოფელ შულავერში ადგილობრივი ფერმერები დილიდან შეიკრიბნენ და პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მარნეულის მერთან, დაურ ისმაილოვთან შეხვედრას ითხოვდნენ.
მათივე ცნობით, მიუხედავად ადგილობრივების მოთხოვნისა, მერი ადგილზე არ მივიდა, რამაც ვითარების დაძაბვა და მაგისტრალის გადაკეტვის მცდელობა გამოიწვია.
„რადიო მარნეულის“ ინფორმაციით, მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს მერის მოადგილე, გიორგი გოდაბრელიძე შეხვდა და ამ დრომდე ადგილზე იმყოფება.
