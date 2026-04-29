ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მაისის ბოლომდე ამერიკასთან ურთიერთობებში კონკრეტულ შედეგები იქნება.
რაც შეეხება „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლების წინა განცხადბებს, რომლებიც აშშ-თან ურთიერთობებში სიახლეებს აპრილში აანონსებდნენ, კობახიძე ამბობს, რომ თავად მას აპრილი არ უხსენებია და მხოლოდ ახლა ასახელებს კონკრეტულად მაისის თვეს.
„ძალიან კონკრეტული გეგმები არსებობს. მაისის ბოლომდე კონკრეტულ შედეგებს იხილავთ, კონკრეტული მიმართულებებით კომუნიკაცია შედგება. რა, როგორ, დეტალებს ვერ გეტყვით, თუმცა ნახავთ, რომ მაისის ბოლომდე გაღრმავდება კომუნიკაცია ქართულ და ამერიკულ მხარეებს შორის.
მე ასეთი ვადა [აპრილის ბოლომდე] არ მითქვამს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დღის წესრიგი ამერიკულ მხარესთან შეთანხმებული და არაერთი კომუნიკაცია შედგება მაისის ბოლომდე. კონკრეტულად ვამბობ, ამ შემთხვევაში, მაისის თვეს. აპრილი არ მითქვამს, მაისს გეუბნებით“, – განაცხადა კობახიძემ.