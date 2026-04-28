ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე ეხმაურება ბელარუსი ჟურნალისტის, ანდჟეი პოჩობუტის გათავისუფლებას.
მისი თქმით, ეს შესანიშნავი ამბავია, თუმცა ევროპარლამენტარი ხაზს უსვამს, რომ ანდჟეი ბოჩობუტთან ერთად სახაროვის პრემიის მფლობელი, მზია ამაღლობელი კვლავ პატიმრობაში რჩება.
„შესანიშნავი ამბავია ანდჟეი პოჩობუტის გათავისუფლება. თუმცა 2025 წლის სახაროვის პრემიის კიდევ ერთი ლაურეატი, მზია ამაღლობელი, კვლავ „ქართული ოცნების“ პატიმრობაში რჩება და მასთან საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტები შეზღუდულია.
ევროპარლამენტმა მკაფიოდ განაცხადა: ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების ადგილი არ არის“, – წერს რასა იუკნევიჩიანე.
ჟურნალისტი ანდჟეი პოჩობუტი ბელარუსში 2021 წლის 25 მარტიდან იმყოფებოდა პატიმრობაში. 5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ იგი 28 აპრილს ბელარუსსა და პოლონეთს შორის პატიმართა გაცვლის შედეგად გათავისუფლდა. გაცვლა 5/5-ზე ფორმულით მოხდა. ანდჟეი პოჩობუტს პოლონეთში პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი დახვდა.
ანდჟეი ბოჩობუტი, ნეტგაზეთისა და „ბათუმელების“ დამფუძნებლის, მზია ამაღლობელთან ერთად, 2025 წლის სახაროვის პრემიის გამარჯვებული გახდა. სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისთვის ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდოა ადამიანის უფლებების დარგში. პარლამენტი ამ ჯილდოს ყოველწლიურად, 1988 წლიდან ანიჭებს ფიზიკურ პირებს, ჯგუფებს ან ორგანიზაციებს ადამიანის უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების ან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვისადმი მათი გამორჩეული ერთგულების აღიარების ნიშნად.