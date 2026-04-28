“ქართული ოცნების” თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე ირწმუნება, რომ პროდუქტებზე ფასები არ გაძვირებულა. ეს განცხადება მან გააკეთა იმ ფონზე, როდესაც პარლამენტში მუშაობს სურსათის ფასების შემსწავლელი კომისია, რომელიც გაძვირების მიზეზებს იკვლევს.
“გაძვირება [პროდუქტების] არის ტყუილი. პირიქით, შენელებულია ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვენ ამით არ ვკმაყოფილდებით. ჩვენი ამოცანაა, რომ ფასები შემცირდეს, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი. კომისია ამ კვირაში ამთავრებს მუშაობას. ჩვენ სამუშაო პროცესი მთავრობაში გვექნება მომავალ კვირაში და ამის შემდეგ სამუშაო გეგმით წარვდგებით საზოგადოების წინაშე”, – განაცხადა კობახიძემ.
ჟურნალისტის კითხვაზე, ბოლოს როდის იყო მაღაზიაში თავად, ან მისი ოჯახის რომელიმე წევრი, ვინც “რეალური ფასები” იცის, კობახიძემ ასე უპასუხა:
“ვაკვირდები ხოლმე ვებ-გვერდზე. ვებ-გვერდზე დევს ფასები და რა ფასებიც იყო ერთი თვის წინ, იგივე ფასებია შენარჩუნებული. განსაკუთრებით, ძირითად პროდუქტებზე”, – თქვა კობახიძემ.
“კომპიუტერში უყურებთ, ბატონო ირაკლი? გარეთ რა ხდება, არავინ არ გეუბნებათ?” – ჰკითხა კობახიძეს ჟურნალისტმა ნატო გეგელიამ.
“კომპიუტერში არის ასახული რეალური ფასები, რაც გვხვდება მაღაზიაში. რა გაძვირდა? აბა, კვერცხი რა ღირდა და რა ღირს? ან კარაქი რა ღირდა და რა ღირს […] 4 და 60-ად გაყიდინოთ 10 კვერცხი?! […] მე წაგიყვანთ და საქონლის რბილ ხორცს, ღორის რბილ ხორცს გაყიდინებთ ნახევარ კილოგრამს 10 ლარში. წაგიყვანთ მაღაზიაში“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
