რუსეთი შესაძლოა დათანხმდეს აზერბაიჯანში აშშ-ისა და უკრაინის მონაწილეობით სამმხრივი მოლაპარაკებების ჩატარებას. ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, ვლადიმირ ჯაბაროვმა, გამოცემა „Подъем“-თან საუბარში განაცხადა.
„თუ აზერბაიჯანი მზად არის უზრუნველყოს მოლაპარაკებების ყველა მონაწილეს უსაფრთხოება, ვფიქრობ, ჩვენი მოლაპარაკებების ჯგუფის წევრები მშვიდად შეძლებენ აზერბაიჯანში ჩასვლას”.
ამასთან, ჯაბაროვმა ზელენსკის განცხადებები ხრიკად და ტყუილად შეაფასა. მისი თქმით, უკრაინის პრეზიდენტი რეალური მოლაპარაკებებისთვის მზად არ არის, დასავლეთის გავლენით საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელების კურსს მისდევს და, რომ ზელენსკი რეგულარულად ცვლის მოლაპარაკებების მონაწილეთა შემადგენლობას, შეხვედრის ადგილს და საწყისი პირობების ფორმულირებებს.
ჯაბაროვმა ასევე განაცხადა, რომ ბოლო მომენტში ზელენსკიმ შესაძლოა უარი თქვას მოლაპარაკებებზე იმ მიზეზით, რომ რუსეთის მიერ წაყენებული პირობები არ დააკმაყოფილებს.
25 აპრილს ზელენსკი ოფიციალური ვიზიტით ბაქოში ჩავიდა. აზერბაიჯანის ლიდერ ილჰამ ალიევთან გამართულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ მზად არის უკრაინის საკითხზე სამმხრივი მოლაპარაკებებისთვის და დაამატა, რომ ასეთი შეხვედრა შესაძლოა აზერბაიჯანში გაიმართოს.