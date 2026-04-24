დღეს სომხეთში და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში სომეხი ერი გენოციდის 111-ე წლისთავს აღნიშნავს.
ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს მომხდარ მოვლენებს სომხეთის სახელმწიფო გენოციდს უწოდებს. სომხეთის გარდა, გენოციდს სხვადასხვა ფორმით აღიარებს დაახლოებით 30 სახელმწიფო, მათ შორის საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, ბელგია, რუსეთი და ა.შ.
2021 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ჯო ბაიდენმა სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის ხსოვნის დღისადმი მიძვნილ ტექსტში აღიარა 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში მიმდინარე მოვლენები, როგორც გენოციდი.
გენოციდის ფაქტს არ აღიარებს და ტრადიციულად უარყოფს თურქეთის სახელმწიფო, რომელსაც მხარს უჭერს აზერბაიჯანი.