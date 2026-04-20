სოხუმი აცხადებს, რომ საქართველო ევროკავშირში არ უნდა შევიდეს

20 აპრილი, 2026
სოხუმი აცხადებს, რომ საქართველო ევროკავშირში არ უნდა შევიდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებით ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას განცხადებას, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგებს ეხება. 

ზახაროვა: რუსეთი საქართველოს არამეგობრული ქვეყნების სიაში შეიყვანს, თუ ის EU-ში გაწევრიანდება

“აფხაზეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყურადღებით გაეცნო რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას განცხადებას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგებთან დაკავშირებით და იზიარებს რუსეთის პოზიციას საქართველოს ევროკავშირში შესვლის შესაძლო შედეგებზე”, – ნათქვამია დე ფაქტო უწყების განცხადებაში.

აქვე წერია, რომ უწყება ყურადღებით აკვირდება საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური კურსის განვითარებას და  ასკვნის, რომ საქართველოს პოლიტიკა არ უწყობს ხელს რეგიონში ნდობის განმტკიცებას, რასაც, აფხაზური მხარის განცხადებით, ადასტურებს არაერთი ფაქტი: ქართული მხარის პერიოდული განცხადებები, სამხედრო თანამშრომლობა NATO-სთან, აფხაზეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების გაფორმებაზე უარი, ასევე საქართველოს პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია აფხაზეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო იზოლაციისკენ.

“მსგავსი ქმედებები ვერ შეფასდება სხვაგვარად, თუ არა როგორც ფაქტორი, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს რეგიონულ სტაბილურობაზე და ზრდის დაძაბულობის დონეს.

კიდევ ერთი სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორია საქართველოს დესტრუქციული პოზიცია, რომელიც კერძოდ გამოიხატება აფხაზეთის რესპუბლიკასთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარით, რაც ამიერკავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საერთაშორისო დისკუსიების მთავარი მიზანია. თავის მხრივ, აფხაზური მხარე დისკუსიების ყოველ რაუნდზე ხაზს უსვამს ამ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების გაფორმების მიმართულებით ძალისხმევის გააქტიურების მნიშვნელობას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ სწორედ თბილისი აფერხებს რეგიონში მდგრადი უსაფრთხოების არქიტექტურის ფორმირებას. ჩვენ თანმიმდევრულად გამოვდივართ საკუთარი უსაფრთხოების, სუვერენიტეტისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის პრიორიტეტიდან. ნებისმიერი ინტეგრაციული პროცესი საქართველოს მონაწილეობით არ უნდა ქმნიდეს საფრთხეს არსებული რეალობებისთვის”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისის მხარდაჭერით თბილისის წიგნის ბაზრობა გაიმართება

დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები მიმართვას ავრცელებენ

მინდა მივმართო ხელისუფლებას, ნუ ჩაერევა საპატრიარქო არჩევნებში ნურავის სასარგებლოდ – ეპისკოპოსი გიორგი

ბერი ნიკოლოზი ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს, დაწყებულია გამოძიება

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო: საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური კრიზისია 20.04.2026
აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო: საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური კრიზისია
საზმაუს გათავისუფლებული თანამშრომლების საჩივარი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა 20.04.2026
საზმაუს გათავისუფლებული თანამშრომლების საჩივარი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა
ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი 20.04.2026
ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი
ჩვენთვის არაფერი იცვლება, რეჟიმის სისუსტის დემონსტრაციაა – ჩერგოლეიშვილი „ფედერალისტების“ აკრძალვაზე 20.04.2026
ჩვენთვის არაფერი იცვლება, რეჟიმის სისუსტის დემონსტრაციაა – ჩერგოლეიშვილი „ფედერალისტების“ აკრძალვაზე
ტერორიზმის საქმე – ბათუმში 2 პირი დააკავეს 20.04.2026
ტერორიზმის საქმე – ბათუმში 2 პირი დააკავეს