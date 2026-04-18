ყაჩაღობის ბრალდებით საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეები დააკავეს

18 აპრილი, 2026
ყაჩაღობის ბრალდებით საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეები დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით 2 პირი — 2000 წელს დაბადებული მ.მ. და ამავე წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე კ.პ. დააკავეს, ხოლო 2001 წელს დაბადებულ ლ.ჩ.-ს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.

გამოძიების თანახმად, ბრალდებულებმა, თანამზრახველთან ერთად, დიდი ოდენობით თანხის მიღების მიზნით, ყაჩაღობის გეგმა შეიმუშავეს — მიმდინარე წლის 14 აპრილს, თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბინაში მოტყუებით მიიყვანეს ორი პირი, გაკოჭეს და ცეცხლსასროლი იარაღის დემონსტრირებითა და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით, ყაჩაღურად დაეუფლნენ მათ კუთვნილ 181 000 აშშ დოლარს, მაჯის საათსა და ყელსაბამს.

შსს-ს ინფორმაციით, ბრალდებულების საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნივთმტკიცებად ამოღებულია იარაღები და დანაშაულის ჩადენისას გამოყენებული სხვა ნივთები.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ბ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის გ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსულ მოდელსაც კი გადაასწრო – ზურაბიშვილი აბასთუმნის ცის დაკეტვაზე

ზახაროვა: რუსეთი საქართველოს არამეგობრული ქვეყნების სიაში შეიყვანს, თუ ის EU-ში გაწევრიანდება

საჯარო მოხელეებს გარკვეული მიმართულებით დამატებითი ანაზღაურების მიღების უფლება მიეცემათ

ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების დელეგაცია ოპოზიციისა და „ოცნების“ წარმომადგენლებს შეხვდა

ძალადობის ბრალდებით, ბოლნისში, 20 წლს ბიჭი დააკავეს – შსს 18.04.2026
ძალადობის ბრალდებით, ბოლნისში, 20 წლს ბიჭი დააკავეს – შსს
ყაჩაღობის ბრალდებით საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეები დააკავეს 18.04.2026
ყაჩაღობის ბრალდებით საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეები დააკავეს
ფაშინიანი იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტში ვერ მოხვდება პრორუსი კარაპეტიანის პარტია 17.04.2026
ფაშინიანი იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტში ვერ მოხვდება პრორუსი კარაპეტიანის პარტია
რა თქვა სპეცრაზმელმა პაპუაშვილმა, რომელიც ხაბეიშვილის წინააღმდეგ დაიკითხა 17.04.2026
რა თქვა სპეცრაზმელმა პაპუაშვილმა, რომელიც ხაბეიშვილის წინააღმდეგ დაიკითხა
აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით სომხეთში სულ 9 ათასზე მეტი ტონა საწვავი შევიდა – ერევანი 17.04.2026
აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით სომხეთში სულ 9 ათასზე მეტი ტონა საწვავი შევიდა – ერევანი
ბათუმი საფეხბურთო მატჩს, დიდი 10-ის ფინალსა და ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს 17.04.2026
ბათუმი საფეხბურთო მატჩს, დიდი 10-ის ფინალსა და ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს
ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს ხსნის 17.04.2026
ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს ხსნის
რა გადახდა თავს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ დავით გიუნაშვილს 2008 წლის ომისას 17.04.2026
რა გადახდა თავს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ დავით გიუნაშვილს 2008 წლის ომისას