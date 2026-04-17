რუსულ მოდელსაც კი გადაასწრო – ზურაბიშვილი აბასთუმნის ცის დაკეტვაზე

17 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“დიქტატურა საქართველოში” – საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აბასთუმანში ცის დაკეტვას ეხმაურება. 

“რუსულ მოდელსაც კი გადაასწრო: ბ. ივანიშვილი ხურავს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეს  სამხრეთ საქართველოში, თავისი ერთ-ერთი რეზიდენციის თავზე,  50 კმ-იან რადიუსში.

შიში, მეგალომანია თუ …ეს რეჟიმი დასასრულს უახლოვდება!”, – წერს ის სოციალურ ქსელ X-ზე. 

„ქართული ოცნების“ მთავრობის გადაწყვეტილებით, 16 აპრილიდან აბასთუმნის თავზე თვითმფრინავებისთვის ცა დაიკეტა.

რადიო “თავისუფლების” ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად, აბასთუმნის თავზე თვითმფრინავებისთვის ცის ჩაკეტვის გამო საქართველოს საჰაერო საავიაციო ტრასები იცვლება. ცის ჩაკეტვის გამო დაგრძელებული მარშრუტი კი ფრენის დროს გაზრდის და ფასებს გააძვირებს.

აბასთუმნის თავზე ფრენის უფლება მხოლოდ ისეთ საფრენ აპარატებს ექნებათ, რომლებიც უშუალოდ აბასთუმანში უნდა დაეშვან ან აბასთუმნიდან აფრინდნენ. ამ ტერიტორიაზე ვერტმფრენის დასაჯდომად მოწყობილი მხოლოდ ერთადერთი მოედანია და მას ბიძინა ივანიშვილი ფლობს.

“ოცნებაში” აცხადებენ, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილისთვის კი არ ხდება, არამედ მეცნიერთა ჯგუფის მიმართვის საფუძველზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

