ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს – ადვოკატი

15 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროევროპული აქციების დროს დაკავებული ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაციას მისი ადვოკატი, დარია სამოდუროვა ავრცელებს და შესაბამის ბრძანებას ავრცელებს.

აქამდე ჩეჩინი ნახევრად დახურული ტიპის დაწესებულებაში იყო.

ბრძანებაში, რომელსაც ხელს პენიტენციური სამსახურის დირექტორი, გიორგი პატარიძე აწერს ხელს, ვკითხულობთ, რომ გადაწყვეტილება იიღეს მსჯავრდადებულთა საშიშროების რისკის შეფასების გუნდის 2026 წლის 6 აპრილის საიდუმლო სხდომის საფუძველზე.

რა განიხილეს საიდუმლო სხდომაზე, ამ ეტაპზე ადვოკატისთვისაც უცნობია. თუმცა მომხდარს უკავშირებს ციხის ადმინისტრაციის ერთ-ერთ თანამშრომელს, ვინმე “მახოსა” და პატიმრებს შორის ჯერ კიდევ თებერვალში დაწყებულ კონფლიქტს.

“მახოს” ზუსტი პოზიცია პატიმრებმა არ იციან, თუმცა ადვოკატები ჰყვებიან, რომ მათ აგინებს, ამცირებს და ემუქრება.

სწორედ “მახოსთან” კონფლიქტის შემდეგ გადაიყვანეს დახურული ტიპის დაწესებულებაში არტემ გრიბული – კიდევ ერთი რუსი პატიმარი, რომელიც საქართველოში პროევროპული აქციების დროს დააკავეს.

დარია სამადუროვა ორივე მსჯავრდადებულის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.

დახურული ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანის შემდეგ პატიმარს უმცირდება კომუნიკაციის დრო – თვის განმავლობაში დარეკვისთვის განკუთვნილი წუთები და პაემნების რაოდენობა.

2024 წლის 28 ნოემბერს დაწყებული პროევროპული აქციების შემდეგ დაკავებულებს შორის 4 რუსეთის მოქალაქეა: ანტონ ჩეჩინი, არტემ გრიბული, ანასტასია ზონოვკინა და დენის კულანინი. ეს უკანასკნელს შსს-ის ავტომობილის დაზიანების ბრალდებით იყო დაკავებული და 2025 წლის 4 ივნისს 2 წელი მიუსაჯეს. ის დანაშაულს აღიარებდა. რაც შეეხება დანარჩენს სამს, პროკურატურა სამივეს ნარკოტიკების შეძენა-შენახვას ედავებოდა. ისინი ბრალს არ აღირებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ნარკოტიკი პოლიციამ პროევროპულ აქციებში მონაწილეობის გამო “ჩაუდო”. თუმცა,  2025 წლის სექტემბერში სამივე მათგანს 8 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ამჟამად სამივე დახურული ტიპის დაწესებულებაში აგრძელებს სასჯელის მოხდას.

ამავე თემაზე:

ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს

“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა

დევნილებს შიდა ქართლში შეჰპირდნენ, რომ სახლებში იატაკს შეუცვლიან

დააკავეს 50 წლამდე კაცი, რომელმაც მიუსაფარ ძაღლს ბასრი საგნით დაზიანებები მიაყენა – შსს

თუ NATO ჩვენ გვერდით არ იქნება ირანის საკითხში, ის ჩვენთან არ იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც – ტრამპი
ხოშტარიამ და სხვა ქალებმა ძალადობრივი გაშიშვლების პრაქტიკაზე ადამიანის უფლებათა კომისარს მიმართეს
ბიზნესმენი ივანე გოგლიძე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს
ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა
„ბანქოს თამაში, ჩადენილი ჯგუფურად“ — ჩეჩინი, გრიბული და კუხარჩუკი 5000-5000 ლარით დააჯარიმეს
„ოცნებამ“ კომუნიკაციების კომისიის წევრად „იმედის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აირჩია
აზერბაიჯანიდან საწვავის იმპორტით სომხეთის მოსახლეობამ ათობით მილიარდი დაზოგა – ფაშინიანი