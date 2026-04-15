"სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში" – ფაშინიანი

15 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის რესპუბლიკა შედის პროექტ TRIPP-ის („ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“) განხორციელების ფაზაში. „არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ ეროვნულ ასამბლეაში სიტყვით გამოსვლისას სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა.

„სიხარულით უნდა აღვნიშნოთ, რომ რთული საერთაშორისო ვითარების მიუხედავად, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე სომხეთის რესპუბლიკისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობები რეგიონული კომუნიკაციების განბლოკვასა და პროექტ TRIPP-ის განხორციელებას პრიორიტეტად მიიჩნევენ“, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

ფაშინიანის თქმით, პროექტის რეალიზაცია რეგიონში გრძელვადიანი, სტაბილური და საიმედო მშვიდობის მნიშვნელოვანი საყრდენი ხდება.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთშეთანხმებულ მესამე მხარეებთან ერთად იმისათვის, რომ განისაზღვროს საკომუნიკაციო პროგრამის ჩარჩო სომხეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტისა „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ (ან TRIPP).

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს

“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა

დევნილებს შიდა ქართლში შეჰპირდნენ, რომ სახლებში იატაკს შეუცვლიან

დააკავეს 50 წლამდე კაცი, რომელმაც მიუსაფარ ძაღლს ბასრი საგნით დაზიანებები მიაყენა – შსს

თუ NATO ჩვენ გვერდით არ იქნება ირანის საკითხში, ის ჩვენთან არ იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც – ტრამპი
ხოშტარიამ და სხვა ქალებმა ძალადობრივი გაშიშვლების პრაქტიკაზე ადამიანის უფლებათა კომისარს მიმართეს
ბიზნესმენი ივანე გოგლიძე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს
ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა
„ბანქოს თამაში, ჩადენილი ჯგუფურად" — ჩეჩინი, გრიბული და კუხარჩუკი 5000-5000 ლარით დააჯარიმეს
„ოცნებამ" კომუნიკაციების კომისიის წევრად „იმედის" იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აირჩია
ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს – ადვოკატი
აზერბაიჯანიდან საწვავის იმპორტით სომხეთის მოსახლეობამ ათობით მილიარდი დაზოგა – ფაშინიანი