აფხაზეთში აცხადებენ, რომ სამხედრო წვრთნები დაიწყეს

14 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, აფხაზეთის [დე ფაქტო – რედ.] შეიარაღებულ ძალებში გეგმური სამეთაურო-საშტაბო სწავლება დაიწყო.

დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მიზანია მართვის ორგანოებისა და ძალების პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება დავალებების შესრულებაში, სამხედრო მართვის ორგანოების მზადყოფნის შემოწმება სწრაფად ცვალებად ვითარებაში ძალების მართვისთვის და ჯარების შეთანხმებული მოქმედებების დახვეწა.

“განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თანამედროვე შეიარაღებული კონფლიქტების გამოცდილებას, მოქმედების ახალი მეთოდების დანერგვას, დაზვერვას უპილოტო საფრენი აპარატებისა და რადიოელექტრონული ბრძოლის გამოყენებით. სწავლება ერთდროულად გაიმართება ქვეყნის ყველა პოლიგონზე, უცნობი რელიეფის მონაკვეთებზე და შავი ზღვის აკვატორიაში. მასში მონაწილეობენ: აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ოპერატიული შემადგენლობა, უწყებათაშორისი ჯარების ჯგუფი, ტერიტორიული თავდაცვის შტაბი, აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ნაწილები და რუსეთის სამხედრო ძალები, ასევე რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები”, – აცხადებენ დე ფაქტო უწყებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მეზობლის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით საგარეჯოში ერთი პირი დააკავეს

უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის სანქციებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს ანადგურებს | პიტერ მადიარი

ევროსაბჭო სომხეთს ანტი-დისკრიმინაციული კანონის მიღებისკენ მოუწოდებს

ტრამპის თქმით, ირანის პორტების ბლოკირება ორშაბათიდან დაიწყება

ვიქტორ ორბანი მიდის ოპოზიციაში — არჩილ იაკობაშვილი 14.04.2026
ვიქტორ ორბანი მიდის ოპოზიციაში — არჩილ იაკობაშვილი
მადიარის თქმით, აღარ დააფინანსებს CPAC-ს, სადაც „ოცნების“ პრემიერებსაც იწვედნენ 14.04.2026
მადიარის თქმით, აღარ დააფინანსებს CPAC-ს, სადაც „ოცნების“ პრემიერებსაც იწვედნენ
„РБК“: ფაშინიანს პოსტის შესანარჩუნებლად ბრძოლა ელის 14.04.2026
„РБК“: ფაშინიანს პოსტის შესანარჩუნებლად ბრძოლა ელის
მარტვილიდან ქუთაისის თავშესაფარში გადაყვანილ ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა – სურსათის სააგენტო 14.04.2026
მარტვილიდან ქუთაისის თავშესაფარში გადაყვანილ ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა – სურსათის სააგენტო
„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები I მოსმენით მიიღო 14.04.2026
„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები I მოსმენით მიიღო
რის შესახებ ისაუბრეს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა 14.04.2026
რის შესახებ ისაუბრეს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა
შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია 14.04.2026
შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია
Zeekr 8X – ახალ ლუქს კლასის დამუხტვად ჰიბრიდს „ზიკერ ცენტრი თეგეტა“ საქართველოს ბაზარზე ზაფხულში წარადგენს 14.04.2026
Zeekr 8X – ახალ ლუქს კლასის დამუხტვად ჰიბრიდს „ზიკერ ცენტრი თეგეტა“ საქართველოს ბაზარზე ზაფხულში წარადგენს