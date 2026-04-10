რუსეთმა კობა ხაბაზს 13-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა

რუსეთის მიერ ანექსირებული დონეცკის ე.წ. სახალხო რესპუბლიკის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეს, კოალიცია „ცვლილებებისთვის“ წევრ კობა ხაბაზს მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში 13 წლის პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა.
ის დამნაშავედ იქნა ცნობილი რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის „შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებული მებრძოლის მონაწილეობის“ მუხლით — რასაც რუსეთი იყენებს უკრაინის მხარეს მებრძოლი უცხოელების წინააღმდეგ. რუსული მხარე კობა ხაბაზს ედავება, რომ საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა 2022 წლიდან 2026 წლის იანვრის ჩათვლით.
უკრაინის მხარეს ბრძოლის საბაბით რუსეთს დაუსწრებლად გასამართლებული ჰყავს სხვა ქართველი პოლიტიკოსებიც და ძებნა აქვს გამოცხადებული ალეკო ელისაშვილზე, გია ბარამიძეზე, ირაკლი ოქრუაშვილზე.
