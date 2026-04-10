რუსეთმა კობა ხაბაზს 13-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა

10 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის მიერ ანექსირებული დონეცკის ე.წ. სახალხო რესპუბლიკის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეს, კოალიცია „ცვლილებებისთვის“ წევრ კობა ხაბაზს მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში 13 წლის პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა.

ის დამნაშავედ იქნა ცნობილი რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის „შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებული მებრძოლის მონაწილეობის“ მუხლით — რასაც რუსეთი იყენებს უკრაინის მხარეს მებრძოლი უცხოელების წინააღმდეგ. რუსული მხარე კობა ხაბაზს ედავება, რომ საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა 2022 წლიდან 2026 წლის იანვრის ჩათვლით.

უკრაინის მხარეს ბრძოლის საბაბით რუსეთს დაუსწრებლად გასამართლებული ჰყავს სხვა ქართველი პოლიტიკოსებიც და ძებნა აქვს გამოცხადებული ალეკო ელისაშვილზე, გია ბარამიძეზე, ირაკლი ოქრუაშვილზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

