ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება

9 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე ამბობს, რომ საპატრიარქო გააგრძელებს ხელისუფლებისთვის პატიმრების შეწყალების თხოვნას.

საუბარია სინდისის პატიმრებზე, რომლებიც საპროტესტო აქციებზე დააკავეს.

„არ გამოვრიცხავთ, რომ შემდგომში კიდევ გვქონდეს რაიმე საუბრები. ახლა უბრალოდ გესმით, რომ ასეთი დღეებია — წინ გვაქვს სინოდი და გაფართოებული კრება ჩასატარებელი, ამიტომ ძალიან დიდი რესურსი მიაქვს ამისთვის მზადების. ასე რომ, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით. ეს ხალხი ხომ ჩვენი თანამოქალაქეები არიან. ბევრი მათგანის ოჯახი მრევლია, ურთიერთობა გვაქვს. უბრალოდ, ჩვეულებრივი ადამიანური ამბავია, რომ მათ გამოვესარჩლოთ როგორღაც“, — განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ.

კითხვაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ სამჯერ არ მოისმინა ხელისუფლებამ საპატრიარქოს თხოვნა, ისევ აპირებენ თუ არა საკითხის დაყენებას, ჯაღმაიძემ უპასუხა:

„შვიდგზის სამოცდაათჯერ შეიძლება, ერთი და იგივე რამეზე ვითხოვოთ და ეგებ, თუ ვითხოვთ, გამოვიდეს კიდეც“.

დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძემ მიმდინარე წლის იანვარში თქვა, რომ სამჯერ დააყენეს [პოლიტიკური] პატიმრების, მათ შორის მზია ამაღლობელის გათავისუფლების საკითხი, თუმცა ამ საკითხს მსვლელობა არ მიეცა.

სამჯერ დავაყენეთ [პოლიტიკური] პატიმრების გათავისუფლების საკითხი, არ მიეცა მსვლელობა- ანდრია ჯაღმაიძე

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორის კუნძულზე $600 მილიონზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება” – გოჩა კამკია

„ოცნებამ“ მხარი არ დაუჭირა გახარიას პარტიის კანონპროექტს აქციების მონაწილეებისთვის ჯარიმების ერთჯერადად გაუქმებაზე

კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა

“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს 

რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს 09.04.2026
რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს
ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება 09.04.2026
ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება
სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებები მშვიდობიანი საზოგადოებრივი აქტივობის კრიმინალიზაციას ახდენს – მწარიაშვილი 09.04.2026
სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებები მშვიდობიანი საზოგადოებრივი აქტივობის კრიმინალიზაციას ახდენს – მწარიაშვილი
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან 09.04.2026
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან
2025 წელს საქართველო წმინდა კრედიტორი გახდა – ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ზეგავლენის მორიგი განახლება 09.04.2026
2025 წელს საქართველო წმინდა კრედიტორი გახდა – ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ზეგავლენის მორიგი განახლება
მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას 08.04.2026
მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტებს სასჯელის ზომა განესაზღვრათ 08.04.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტებს სასჯელის ზომა განესაზღვრათ
სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე 08.04.2026
სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე