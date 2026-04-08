ახალი ამბები

„ოცნებამ“ მხარი არ დაუჭირა გახარიას პარტიის კანონპროექტს აქციების მონაწილეებისთვის ჯარიმების ერთჯერადად გაუქმებაზე

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში „ქართულმა ოცნებამ“ მხარი არ დაუჭირა პარტიის „გახარია საქართველოსთვის“ კანონპროექტს, რომელიც საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის ჯარიმების ერთჯერადად გაუქმებას ითვალისწინებს.

გახარიას პარტიის კანონპროექტის თანახმად, ჯარიმისგან ერთჯერადად უნდა გათავისუფლდნენ ის პირები, რომლებიც 2026 წლის 1 მარტამდე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174-ე პრიმა მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის დაჯარიმდნენ. ეს მუხლი შეკრება-მანიფესტაციის წესების დარღვევას შეეხება და სწორედ მის საფუძველზე ჯარიმდებიან საპროტესტო აქციების მონაწილეები.

ამასთან, კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ ჯარიმა, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების მომენტისთვის აღსრულებულია, პირს უკან დაუბრუნდეს.

გახარიას პარტიის განცხადებით, მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე, მსგავსი ჰუმანური ნაბიჯი ხელს შეუწყობს სამოქალაქო კონსოლიდაციას. საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის ჯარიმების გაუქმება განმუხტავს საზოგადოებაში არსებულ უსამართლობის განცდას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

