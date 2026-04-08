კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კომუნიკაციების კომისიამ „ტელეიმედი“, „პოსტვ“, „ტელეკომპანია პირველი“ და „ფორმულა“ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის მიზეზით წერილობით გააფრთხილა.

კომუნიკაციების კომისიის განცხადებით, მათი მონიტორინგის შედეგად, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალი-მარტის პერიოდს მოიცავდა, გამოვლინდა, რომ აღნიშნულ არხებზე გასულ საინფორმაციო გამოშვებებში იკვეთებოდა წამყვანების/კორესპონდენტების მხრიდან პირადი მოსაზრებების გავრცელების, მიუკერძოებლობისა და ფაქტების ჯეროვანი სიზუსტით გადაცემის, კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის ფაქტები.

  • „ტელეიმედის“ შემთხვევაში 4 დარღვევა გამოიკვეთა – გადაცემის წამყვანები ახალ ამბებს აშუქებდნენ პირადი მოსაზრებისა და დამოკიდებულების საფუძველზე.
  • „პოსტვ“-ის შემთხვევაში გამოვლინდა 7 დარღვევა, რაც საინფორმაციო გამოშვებების წამყვანების მიერ პირადი მოსაზრებების გამოთქმის აკრძალვისა და ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის ჯეროვანი სიზუსტით გადაცემის მოთხოვნების დარღვევას მოიცავდა.
  • 18 დარღვევა გამოუვლინდა „ტელეკომპანია პირველს“, სადაც გამოიკვეთა საინფორმაციო გამოშვებების წამყვანების/კორესპონდენტების მხრიდან ახალი ამბების პირადი მოსაზრებების/დამოკიდებულების საფუძველზე გაშუქების, მხოლოდ ერთი მხარის პოზიციის წარმოჩენის (ცალმხრივად გაშუქების) და ჯეროვანი სიზუსტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევები.
  • „ფორმულას“ შემთხვევაში კი დარღვევის 20 ფაქტი გამოვლინდა, რომლებიც ძირითადად უკავშირდებოდა მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევას, კერძოდ, ახალი ამბების პირადი მოსაზრების/დამოკიდებულების საფუძველზე გაშუქებას. ამასთან, დაფიქსირდა ბალანსის დაცვის მოთხოვნის დარღვევაც, სადაც წარმოდგენილი იყო ერთი მხარის პოზიცია.

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით აკრძალულია მაუწყებლის მიერ ახალი ამბებისა და ცალკეული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამების პირადი დამოკიდებულების ან მოსაზრების საფუძველზე გაშუქება. ახალი ამბების პროგრამაში მაუწყებლის პირადი დამოკიდებულების ან მოსაზრების გამოხატვის შეზღუდვა, ასევე, ახალ ამბებში ბალანსის დაცვისა და ფაქტის ჯეროვანი სიზუსტით გაშუქების მოთხოვნების დაცვა ემსახურება მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობისა და მაყურებლის უფლებების დაცვას, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, მიიღონ ობიექტური, მრავალმხრივი ინფორმაცია.

შეგახსენებთ, რომ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები 2025 წლის 1 აპრილს ამოქმედდა. 2025 წლის 1 ივნისამდე მაუწყებლების მიმართ დარღვევის შემთხვევაში კომისია საკითხს განიხილავდა, თუმცა კანონით გათვალისწინებულ სანქციებს არ იყენებდა.

გამომდინარე იქიდან, რომ „ტელეიმედის“, „პოსტვ“-ის, „ტელეკომპანია პირველის“ და „ფორმულას“ მიმართ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ხასიათის დარღვევისთვის სანქცია არ გამოყენებულა, კომუნიკაციების კომისიამ მაუწყებლები წერილობით გააფრთხილა“, – ნათქვამია კომუნიკაციების კომისიის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის მშენებლობისთვის მოქალაქეებს ქონებას იძულებით ჩამოართმევენ

თეირანი ტრამპს: “ირანის პასუხი რეგიონს გასცდება“

„ლელო“ ითხოვს, რომ ანაკლიის პორტს ტრამპის სახელი დაერქვას

მომავლის ავტოინდუსტრია: ციფრული ევოლუცია და „თეგეტას“ ამბიციური ხედვა

კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა 08.04.2026
კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა
ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა 08.04.2026
ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა
“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს  08.04.2026
“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს 
„ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს 08.04.2026
„ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს
„ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა 08.04.2026
„ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა
იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო 08.04.2026
იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო
ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ 08.04.2026
ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ
მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი 08.04.2026
მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი