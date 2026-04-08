ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცხინვალის ცნობით, “სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან გააძევეს საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც უკანონოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი”.

ინფორმაციას დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამსახური (КГБ) ავრცელებს.

გამოცემა რეს-ის ცნობით, 2 აპრილს დაკავებული მოქალაქე ხაშურის მკვიდრი, 43 წლის ზურაბ გაჩეჩილაძეა.

“გამოძიების მონაცემებით, გაჩეჩილაძემ მიზანმიმართულად გადაკვეთა სამხრეთ ოსეთ–საქართველოს საზღვარი ზნაურის რაიონში. ოთხშაბათს, სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონის 14-ე მუხლის შესაბამისად, გაჩეჩილაძე გამოაძევეს რესპუბლიკიდან. რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის ყველა შესაძლო შეღწევის მიმართულება კონტროლდება და სასაზღვრო ძალების ზემოქმედების სფეროშია“, – ნათქვამია  დე ფაქტო უწყების განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

