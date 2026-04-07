სხვისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოსა და ვიდეოს შენახვისა და გავრცელებისთვის კაცი დააკავეს – პროკურატურა

პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი კაცი დააკავეს. შემთხვევა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მოხდა.
“ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულმა უკანონოდ შეინახა და გაავრცელა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა”, – აცხადებენ პროკურატურაში.
დაკავებულს ბრალი წარუდგინეს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ შენახვა და გავრცელება), რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.