ახალი ამბები

სერბეთის დაზვერვა უარყოფს უნგრეთის გაზსადენზე უკრაინის საბოტაჟს

6 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

5 აპრილს სერბეთის პრეზიდენტმა ვუჩიჩმა განაცხადა [ინსტაგრამზე], რომ სერბეთის ტერიტორიაზე, გაზსადენთან ახლოს, რომლითაც უნგრეთს სერბეთის გავლით რუსული გაზი მიეწოდება, ასაფეთქებელი ნივთიერებებითა და დეტონატორებით სავსე დიდი პაკეტები აღმოაჩინეს. უნგრეთის პრეზიდენტმა ორბანმა ეს საბოტაჟის მცდელობად შეაფასა და ფაქტობრივად უკრაინას დასდო ბრალი.

„უკრაინა წლებია ცდილობს, რომ ევროპის ენერგეტიკა რუსულ წყაროს მოსწყვიტოს“, — განაცხადა ორბანმა, თუმცა აღარ გაუგრძელებია და პირდაპირ ხელი აღარ დაუდია არც უკრაინისთვის და არც რომელიმე სხვა აქტორისთვის.

უკრაინამ უარყო ყველანაირი კავშირი მილსადენთან ახლოს ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსებასთან დაკავშირებით.

„უკრაინას არაფერი აქვს ამასთან საერთო. მაღალი ალბათობით, ეს უფრო რუსული ოპერაციაა, როგორც უნგრეთის არჩევნებში მოსკოვის ჩარევის შემადგენელი ნაწილი“, — განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა.

დღეს ამ თემას კრემლიდანაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ, გაზსადენის აფეთქებისთვის „კიევის რეჟიმი“ ემზადებოდა.

სერბეთის სადაზვერვო სამსახურის უფროსმა განაცხადა, რომ საბოტაჟში უკრაინის ხელი არ ურევია.

„არ არის მართალი, რომ უკრაინამ დაგეგმა საბოტაჟი“, — განაცხადა დაზვერვის შეფმა, — „ვინც ასაფეთქებელ მოწყობილობებს აწარმოებს, არ ნიშნავს, რომ ასევე გეგმავს ან აღასრულებს აფეთქებას. ასაფეთქებლებზე დატანილი ნიშნები მიუთითებს, რომ ისინი შეერთებულ შტატებშია წარმოებული“.

უნგრეთიცა და სერბეთიც რუსულ გაზზე არიან დამოკიდებული. გასულ კვირებში ორბანმა უკრაინა იმაშიც დაადანაშაულა, რომ თითქოს მიზანმიმართულად აჭიანურებდნენ დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას ნავთობის მილსადენზე, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზეა და აფერხებდა ნავთობის მიწოდებას უნგრეთისა და სლოვაკეთისთვის.

უნგრეთის ოპოზიცია ორბანის ამ განცხადებებს და უკრაინისკენ მიმართულ მინიშნებებს მოახლოებულ არჩევნებს და წინასაარჩევნო პროპაგანდას უკავშირებს. ორბანს ოპონენტები ცრუ პანიკის დათესვაში სდებენ ბრალს მხარდაჭერის გასაზრდელად.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

