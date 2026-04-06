მოსკოვში საქართველოს გავლით ახალ მარშრუტზე ალაპარაკდნენ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს

6 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჩრდილოეთ-სამხრეთის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის ახალი მარშრუტი შესაძლოა საქართველოს გავლით, თურქეთზე გასასვლელით დაიგეგმოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის ხელმძღვანელმა, ალექსანდრე შოხინმა განუცხადა, იუწყება რუსული სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო TASS.

„ეს დერეფანი („ჩრდილოეთ-სამხრეთის“ საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანი) ალბათ უნდა განვითარდეს, მაგრამ სხვა მარშრუტების განხილვაც გვჭირდება. კერძოდ, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გავლით საქართველოსა და თურქეთისკენ მიმავალი მარშრუტი კარგი ვარიანტია. თუმცა ამისთვის ჩვენ რამენაირად უნდა აღვადგინოთ ურთიერთობები საქართველოსთან. აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზა კიდევ უფრო უკეთესი იქნებოდა, თუ ის თურქეთამდე გაგრძელდებოდა. ცხადია, ეს რთული გადაწყვეტილებებია, მაგრამ როცა ახლო აღმოსავლეთის კრიზისს ადარებ, ხვდები, რომ მათი მოგვარება უფრო ადვილია“, — განაცხადა შოხინმა.

როგორც ცნობილია, ომისა და სანქციების გამო რუსეთმა დაკარგა ტრადიციული სავაჭრო გზები ევროპისკენ. ახლა მისთვის მნიშვნელოვანია ალტერნატიული სავაჭრო-სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარება აზიის, ახლო აღმოსავლეთისა და თურქეთის მიმართულებით.

როდესაც შოხინი ამბობს, რომ „საქართველოსთან ურთიერთობები რამენაირად უნდა აღვადგინოთ“, ეს სავარაუდოდ გულისხმობს სურვილს, საქართველომ ეკონომიკური სარგებლის (ტრანზიტის) სანაცვლოდ თვალი დახუჭოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ან დათანხმდეს ისეთ ფორმატს, სადაც აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ მხარეებად იქნებიან წარმოჩენილი.

ალექსანდრე შოხინი რუსეთში საკმაოდ გავლენიანი ფიგურაა ეკონომიკურ წრეებში.

ის არის რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის პრეზიდენტი 2005 წლიდან. ეს ორგანიზაცია, ფაქტობრივად, აერთიანებს რუსეთის უმსხვილეს ბიზნესმენებს, ოლიგარქებსა და კორპორაციებს. შოხინი არის მათი მთავარი ხმა და შუამავალი კრემლთან. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებისა და ეკონომიკის მხარდაჭერის გამო, ალექსანდრე შოხინი დასანქცირებულია აშშ-ის, ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთისა და სხვა დასავლური ქვეყნების მიერ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

