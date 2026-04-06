„ხალხის ძალა“ პლასტმასის აკრძალვის გადაწყვეტილების გადახედვას ითხოვს

6 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ სატელიტი „ხალხის ძალა“ მოითხოვს, გადაიხედოს გადაწყვეტილება, რომლითაც პირველი აპრილიდან აიკრძალა სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის გარკვეული საგნების რეალიზაცია, ხოლო 2027 წლის პირველი თებერვლიდან აიკრძალება პლასტმასის ბოთლებში სასმელების წარმოება, იმპორტი და ბაზარზე გაყიდვა.

გამონაკლისია მხოლოდ 3 ლიტრზე მეტი მოცულობის წყალი და 20 ლიტრზე მეტი მოცულობის სხვა სასმელები, რომლებიც არ ექვემდებარება აკრძალვას.

„კარგად გვესმის, რომ ეკოლოგიური თვალსაზრისით პლასტმასის ნარჩენები სერიოზული გამოწვევაა, თუმცა ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებამდე საჭიროა, შესწავლილ იქნას ეკონომიკური ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგები და სწორად დაიგეგმოს ცვლილებები. ამიტომ ვთვლით, რომ გადაწყვეტილება ნაჩქარევად არის მიღებული.
ეს რეგულაცია ფაქტობრივად აიძულებს საზოგადოებას, მოუმზადებლად გადავიდეს მინის ბოთლების მოხმარებაზე და ჩამოსასხმელ პროდუქციაზე“, — განაცხადა „ხალხის ძალის“ წარმომადგენელმა გურამ მაჭარაშვილმა დღეს, 6 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე.

„ხალხის ძალის“ შეფასებით, ასეთი „წინდაუხედავი გადაწყვეტილება“ გამოიწვევს:

  • პროდუქციის თვითღირებულების 20-დან 50%-მდე ზრდას;
  • პროდუქციის არჩევანის შემცირებას;
  • ბიზნესზე ნეგატიურ გავლენას;
  • სამუშაო ადგილების დაკარგვას.

„მომხმარებელთან ერთად დაზარალდებიან დისტრიბუტორები, მცირე იმპორტიორები და მეწარმეები. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას წინ უნდა უსწრებდეს ქვეყანაში გადამუშავების ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, ალტერნატიული შეფუთვის განვითარება, სუბსიდიები ბიზნესისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაუვალი იქნება ეკონომიკური შოკის ეფექტი. ნეგატიური შედეგის თავიდან აცილებისათვის საჭიროა, აკრძალვის ნაცვლად სისტემა გავხადოთ მართვადი. მთავარი პრობლემა არა პლასტმასი, არამედ მისი მართვაა. შევქმნათ გადამუშავების ინფრასტრუქტურა. შემოღებულ იქნას დეპოზიტური სისტემა, რაც ევროპაში აპრობირებული მეთოდია. „ხალხის ძალა“ გადაუდებლად ითხოვს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების გადახედვას და ფართო კონსულტაციების შედეგად გონივრული გადაწყვეტილების მიღებას“, — დასძინა მაჭარაშვილმა.

პირველი აპრილიდან აიკრძალა სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის გარკვეული საგნების რეალიზაცია.

კერძოდ, 2026 წლის პირველი აპრილიდან აიკრძალა პლასტმასისგან დამზადებული ჩანგლების, დანების, კოვზების, ჩხირების, თეფშების, საწრუპების, სასმლის მოსარევების, ასევე გაფართოებული პოლისტიროლისგან (EPS) დამზადებული სასურსათო კონტეინერების და მათი თავსახურების, ჭიქების და მათი თავსახურების რეალიზაცია. აღნიშნული პროდუქციის იმპორტი და წარმოება 2026 წლის პირველი იანვრიდან უკვე აკრძალულია.

პირველი აპრილიდან ასევე ძალაში შედის პლასტმასის მოხმარების შეზღუდვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი რეგულაცია. კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვებს დაქვემდებარებულ უწყებებს ეკრძალებათ პლასტმასის ჭიქების, კონტეინერებისა და 3 ლიტრამდე მოცულობის პლასტმასის ბოთლებში ჩამოსხმული სასმელების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება. შეზღუდვა არ ვრცელდება პლასტმასის 3 ლიტრამდე ბოთლებით სასმლის იმ სახელმწიფო შესყიდვებზე, რომელიც ხორციელდება თავდაცვის ძალებისა და სამხედრო მოსამსახურეთა საჭიროებისთვის.

2026 წლის პირველი ივლისიდან, ასევე, იკრძალება საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის პლასტმასის ბოთლებით სასმლის მიწოდება, ხოლო 2027 წლის პირველი თებერვლიდან აიკრძალება პლასტმასის ბოთლებში სასმელების წარმოება (გარდა ექსპორტის მიზნით), იმპორტი და ბაზარზე განთავსება.

აკრძალვა არ გავრცელდება 3 ლიტრი და მეტი მოცულობის სასმელ წყალზე, ასევე, 20 ლიტრი და მეტი მოცულობის სასმელებზე (არაალკოჰოლური და ალკოჰოლური, გამაგრილებელი და სხვა).

    რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება 06.04.2026
    როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი 06.04.2026
    საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა 06.04.2026
    "შენ ხარ მოღალატე" – დაპირისპირება სააკაშვილსა და ნოღაიდელს შორის სასამართლოში 06.04.2026
    ალიევი კობახიძეს და "ოცნებას" ეკონომიკურ მიღწევებს ულოცავს 06.04.2026
    ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს -Imedi 06.04.2026
    თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის 06.04.2026
    ცოლი: აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა 06.04.2026
