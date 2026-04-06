აზერბაიჯანის პროსამთავრობო მედია ირაკლი კობახიძეს აქებს

6 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ლიდერობის ფაქტორი: როგორ ავითარებს ილჰამ ალიევისა და ირაკლი კობახიძის პარტნიორობა აზერბაიჯან-საქართველოს ურთიერთობებს წინ” – აზერბაიჯანული პროსამთავრობო მედია გამოცემა trend.az ამჯერად, ილჰამ ალიევის თბილისში ვიზიტის ფონზე ასეთი სახელწოდებით სტატიას აქვეყნებს. უკანასკნელ დღეებში გამოცემამ არაერთი პუბლიკაცია მიუძღვნა აზერბაიჯან-საქართველოს წარმატებულ ურთიერთობებს.

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის

„როდესაც საუბარი ეხება სახელმწიფოთა შორის ორმხრივ ურთიერთობებს, ჩვეულებრივ საუბრობენ ინსტიტუტებზე, შეთანხმებებსა და თანამშრომლობის მექანიზმებზე“, თუმცა ამავე დროს გამოცემა ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შემთხვევაში „არსებობს კიდევ ერთი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი – ადამიანური“, რაც რეალურად ლიდერების როლზე გადატანილი აქცენტია”, – წერს გამოცემა.

გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების შემდეგ „ორმხრივი კონტაქტების დინამიკა შესამჩნევად დაჩქარდა“ და განსაკუთრებულად გამოყოფს კობახიძის პირველ საგარეო ვიზიტს აზერბაიჯანში.

სტატიაში ასევე ციტირებულია კობახიძის შეფასება, სადაც ის ალიევს „განსაკუთრებულ ლიდერად რეგიონში და მაგალითად“ მოიხსენიებს. პარალელურად, მოყვანილია ალიევის პოზიციაც, რომლის მიხედვით „აზერბაიჯან-ქართული პოლიტიკური ურთიერთობები შეიძლება მაგალითი იყოს ყველა მეზობლისთვის“.

trend.az განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ილჰამ ალიევის როლზე და აღნიშნავს, რომ „იმისთვის, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ დეკლარაციად არ დარჩეს, საჭიროა პოლიტიკური ნება უმაღლეს დონეზე“, ხოლო „სწორედ აქ არის ილჰამ ალიევის როლი რთულად დასაფასებელი“.

“სწორედ ლიდერების შეთანხმებული ხედვა განაპირობებს მსხვილი პროექტების განვითარებას”.

გამოცემა აღნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურული ინიციატივები საჭიროებს „პოლიტიკურ თანმიმდევრულობას, რომელსაც ლიდერები უზრუნველყოფენ“, რაც ირიბად კობახიძის როლსაც უსვამს ხაზს, როგორც ამ პროცესში ჩართული აქტორისა.

ამავე კონტექსტში ხაზგასმულია შეხვედრების ინტენსივობა: ალიევმა ბაქოში არაერთხელ მიიღო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის კობახიძე. გამოცემა ამას ხსნის იმით, რომ „ძალიან ბევრი ერთობლივი პროექტია აქტიურ ფაზაში, რომ კომუნიკაცია მხოლოდ წლიური სამიტებით შემოიფარგლოს“, რითაც ურთიერთობების პრაქტიკულ და არა მხოლოდ დეკლარაციულ ხასიათზე მიუთითებს.

საბოლოოდ, trend.az ტექსტს ასრულებს იმ დასკვნით, რომ ორივე ლიდერს საერთო სტრატეგიული აღქმა აქვს: ქვეყნები „დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებენ“ მსხვილ რეგიონულ პროექტებს და სწორედ ეს „საერთო გაგება წარმოადგენს დღეს აზერბაიჯან-საქართველოს ურთიერთობების მთავარ მამოძრავებელ ძალას“.

აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და მისი ცოლი მეჰრიბან ალიევა, დღეს, 6 აპრილსს საქართველოს ეწვია.

ილჰამ ალიევის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე “ქართულმა ოცნებამ” თბილისში აზერბაიჯანელი პოლიტიკური პატიმარი, ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი დააკავა, გაასამართლა და აზერბაიჯანში გააძევა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

