შალვა პაპუაშვილი მოლდოვის პრორუსული ოპოზიციის დელეგაციას შეხვდა

3 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შალვა პაპუაშვილი მოლდოვის პრორუსი ოპოზიციონერი დეპუტატებით დაკომპლექტებულ საპარლამენტო დელეგაციას შეხვდა.

„ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობების მიმდინარე მდგომარეობა და დავადასტურეთ ინტერესი მათი შემდგომი განვითარების მიმართ, განსაკუთრებით საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და გაფართოების გზით“, — დაწერა მოლდოვის ყოფილმა პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა სოციალურ ქსელში.

მისი თქმით, „ბოლო წლებში საქართველო ატარებს თანმიმდევრულ პოლიტიკას ეროვნული ინტერესების დაცვისა და ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნების მიმართულებით, რაც კარგი მაგალითია მოლდოვის რესპუბლიკისთვისაც“.

„არსებულ გეოპოლიტიკურ პირობებში ქვეყანა აჩვენებს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც დიდწილად დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკისა და დაბალანსებული გადაწყვეტილებების შედეგია, მათ შორის სანქციებთან შეერთებაზე უარის თქმის გამო“, — წერს დოდონი.

საქართველოს პარლამენტის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზის მიხედვით, შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ კომპლექსურ გეოპოლიტიკურ რეალობაში მნიშვნელოვანია საქართველოსა და მოლდოვას შორის დიალოგი და ურთიერთმხარდაჭერა.

„მოლდოვურმა მხარემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ტურბულენტურ და დაძაბულ საერთაშორისო ვითარებაში, წლების განმავლობაში ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და ღირებულებების დაცვისკენაა მიმართული. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ხალხთაშორისი კონტაქტების განვითარების მნიშვნელობას, მათ შორის, ტურიზმის სექტორში, რასაც ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენებიც უწყობს ხელს“, — ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტში მოლდოიას პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ისკო დასენმა და ყოფილმა დეპუტატმა, პაპუაშვილის მრჩეველმა გიორგი ხელაშვილმა.

პირველ აპრილს, „ქართული ოცნების“ მოწვევით, საქართველოს ესტუმრნენ მოლდოვის პრორუსი ყოფილი პრეზიდენტი იგორ დოდონი და სამი ოპოზიციური ფრაქციის — სოციალისტები, „ალტერნატივა“ და „დემოკრატია შინ“ — წარმომადგენლები.

შალვა პაპუაშილის თქმით, მოლდოვის მმართველი პარტიის წარმომადგენლები ბოლო მომენტში გამოეთიშნენ მეგობრობის ჯგუფის დელეგაციას.

„ბოლო მომენტში მოლდოვის ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეთიშნენ ამ დელეგაციას. საუბრობდნენ, რომ იყო ამ დელეგაციის ბლოკირების მცდელობა, რომ ჩამოსულიყო, რაც ცოტა გაუგებარია. რა არის დასაბლოკი იმაში, რომ საქართველოს პარლამენტში ჩამოვიდეს მოლდოვის პარლამენტის მეგობრობის ჯგუფი?! ეს ხომ არ არის თვითდასახელებული ჯგუფი — ეს არის მოლდოვის პარლამენტის მიერ შექმნილი ჯგუფი, რომელსაც ჰყავს თავმჯდომარე. არ ვიცი მე, მოლდოვის ხელისუფლებას რა აქვს საქართველოსთან გასაყოფი“, — განაცხადა პაპუაშვილმა.

იგორ დოდონი 2016-2020 წლებში იყო მოლდოვის პრეზიდენტი. ის პრორუსული „სოციალისტური პარტიის” არაფორმალური ლიდერია. დოდონი რუსეთთან დაახლოებული პირია და მის ღია მხარდაჭერას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც გამოხატავდა.

მოლდოვის მე-5 პრეზიდენტი 2022 წლის 24 მაისს დააკავეს კორუფციის ბრალდებით. 26 მაისიდან შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა, თუმცა 19 ნოემბერს შინაპატიმრობიდანაც გაათავისუფლეს.

მოლდოვის ექსპრეზიდენტი სამშობოლოს ღალატშია ეჭვმიტანილი

რა განიხილეს მოლდოვის პრორუსმა დეპუტატებმა „ოცნების“ წევრებთან შეხვედრაზე

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დააკავეს 7 პირი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდნენ და ფულს სძალავდნენ – შსს

ყველას მიმართ მექნებოდა მოწოდება, საქართველოში ყოფნა არ გამოიყენონ, რომ ერთმანეთში ურთიერთობები არკვიონ – პაპუაშვილი ირანის ელჩზე

„ენერგეტიკული ხიდი: ბაქოსა და თბილისის როლი ევროპული ბაზრის მდგრადობისთვის„ – აზერბაიჯანული მედია

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის 05.04.2026
თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო 05.04.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო
სადიგოვი უკვე ბაქოშია და ჟურნალისტებსაც ესაუბრა 05.04.2026
სადიგოვი უკვე ბაქოშია და ჟურნალისტებსაც ესაუბრა
თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით 05.04.2026
თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით
შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა 05.04.2026
შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა
შუაღამის სასამართლოზე სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევეს 05.04.2026
შუაღამის სასამართლოზე სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევეს
შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა 05.04.2026
შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა
პოლიცია აფგან სადიგოვის სახლთან – სადიგოვის ცოლი კამერის ჩანაწერს ავრცელებს 04.04.2026
პოლიცია აფგან სადიგოვის სახლთან – სადიგოვის ცოლი კამერის ჩანაწერს ავრცელებს