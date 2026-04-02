სტამბოლში, შუა ქუჩაში კურიერის მკვლელობის ბრალდებით 2 ქართველი დააკავეს

2 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სტამბოლის ბეიოღლუს რაიონში, ქუჩაში მომხდარი დაპირისპირების შედეგად, ყაზახეთის მოქალაქე კურიერი მოკლეს. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მკვლელობაში ეჭვმიტანილი საქართველოს 2 მოქალაქე დააკავა.

თურქული მედიის ცნობით, მხარეებს შორის დაპირისპირება თავდაპირველად სიტყვიერი შელაპარაკებით დაიწყო, რაც მალევე ფიზიკურ ჩხუბში გადაიზარდა. ამავე ცნობებით, ჩხუბის დროს, სავარაუდოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა ყაზახეთის მოქალაქეს, რომელიც კურიერად მუშაობდა, დანით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს.

მიუხედავად სამედიცინო დახმარებისა, დაჭრილი მამაკაცის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

სტამბოლის პოლიციის დეპარტამენტმა დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მალევე დაიწყო გამოძიება. სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერების და მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე:

იდენტიფიცირებული იქნა ორი ეჭვმიტანილი.

ჩატარდა სპეცოპერაცია მათ დასაკავებლად.

ორივე პირი აყვანილია და გადაყვანილია პოლიციის განყოფილებაში შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებებისთვის.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

