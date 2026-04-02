ჯერ დავუკავშირდი საქართველოს საგარეო სამინისტროს, შემდეგ შეხვედრა გავმართე – ირანის ელჩი

2 აპრილი, 2026
ჯერ დავუკავშირდი საქართველოს საგარეო სამინისტროს, შემდეგ შეხვედრა გავმართე – ირანის ელჩი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის ელჩი საქართველოში, ალი მოჯანი აცხადებს, რომ ჯერ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა, შემდეგ კი შეხვედრა გამართა.

ირანის ელჩის თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში კონსტრუქციული საუბარი შედგა.

„დღეს, ბოლო მოვლენების ანალიზისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმების შედეგების განხილვის მიზნით, ჯერ დავუკავშირდი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი შეხვედრა გავმართე. შედგა კონსტრუქციული საუბარი სპარსეთის ყურის ვითარების, ენერგეტიკის მომავლის, ორი ერისა და ორი ქვეყნის მრავალათასწლოვანი მეგობრული ურთიერთობების შესახებ, რომელიც მოიცავდა მნიშვნელოვან საკითხებს.

ირანი ზეწოლის პირისპირ არ მოქმედებს ნაჩქარევად, არამედ ეყრდნობა შიდა სტაბილურობასა და საკუთარ სტრატეგიულ შესაძლებლობებს.

ზედაპირული და მედიასაშუალებების ინტერპრეტაციებისგან განსხვავებით, დღეს ნათლად ჩანს, რომ ირანის ყოვლისმომცველი თავდაცვა ერთთვიანი პერიოდის შემდეგ ეფექტურია. მრავალი ქვეყანა, რომლის ბაზებსაც აშშ იყენებდა, უკვე იწყებს საკუთარი გათვლებისა და მიდგომების გადახედვას.

ბოლო წლების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ დიდი ძალების ინტერვენციული პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს მდგრად უსაფრთხოებას და ვერ იძლევა ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტიას.

რეალობა მარტივია: რეგიონული უსაფრთხოება თანამშრომლობისა და ურთიერთგაგების შედეგია და არა ძვირადღირებული საგარეო კონკურენციის გაფართოებისა“, – წერს ირანის ელჩი ფეისბუქზე.

ნეტგაზეთი ირანის ელჩის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა. თუმცა უწყებისგან პასუხი ჯერ არ მიგვიღია.

მანამდე, 31 მარტს, ირანის ელჩმა მუქარანარევი განცხადება გაავრცელა, სადაც თქვა, რომ არცერთი ქვეყანა არ არის დაცული რეგიონული კრიზისის შედეგებისგან.

უცნობია, ეხებოდა თუ არა ირანის ელჩის ეს განცხადება მანამდე გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ ირაკლი კობახიძეს დაურეკა.

ნეტგაზეთი ასევე დაუკავშირდა ირანის საელჩოსაც  იმის გასარკვევად, განიხილა თუ არა ირანის ელჩმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ირაკლი კობახიძის და მარკო რუბიოს საუბარი. თუმცა პასუხი არც მათგან მიგვიღია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შალვა პაპუაშვილი მოლდოვის პრორუსული ოპოზიციის დელეგაციას შეხვდა

დააკავეს 7 პირი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდნენ და ფულს სძალავდნენ – შსს

ყველას მიმართ მექნებოდა მოწოდება, საქართველოში ყოფნა არ გამოიყენონ, რომ ერთმანეთში ურთიერთობები არკვიონ – პაპუაშვილი ირანის ელჩზე

„ენერგეტიკული ხიდი: ბაქოსა და თბილისის როლი ევროპული ბაზრის მდგრადობისთვის„ – აზერბაიჯანული მედია

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის 05.04.2026
თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო 05.04.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო
სადიგოვი უკვე ბაქოშია და ჟურნალისტებსაც ესაუბრა 05.04.2026
სადიგოვი უკვე ბაქოშია და ჟურნალისტებსაც ესაუბრა
თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით 05.04.2026
თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით
შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა 05.04.2026
შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა
შუაღამის სასამართლოზე სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევეს 05.04.2026
შუაღამის სასამართლოზე სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევეს
შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა 05.04.2026
შსს ამბობს, რომ ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფისთვის დააკავა
პოლიცია აფგან სადიგოვის სახლთან – სადიგოვის ცოლი კამერის ჩანაწერს ავრცელებს 04.04.2026
პოლიცია აფგან სადიგოვის სახლთან – სადიგოვის ცოლი კამერის ჩანაწერს ავრცელებს