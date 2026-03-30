სურსათის სააგენტომ „პარაგრაფს“ 116 000 ლარის ღირებულების კონტრაქტი გაუფორმა

30 მარტი, 2026 •
სურსათის სააგენტომ „პარაგრაფს“ 116 000 ლარის ღირებულების კონტრაქტი გაუფორმა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სასტუმრო „პარაგრაფთან“ 116 ათასის ლარის ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა.

ხელშეკრულება ითვალისწინებს 218,3 აშშ დოლარის ღირებულების 55 — ერთადგილიანი ნომრის და 354 აშშ დოლარის ღირებულების 5 უმაღლესი კლასის ნომრის დაჯავშნას 2026 წლის 26-დან 29 აპრილამდე პერიოდში. ღირებულებაში შედის. შეთანხმებული ტარიფები მოცემულია ერთი ნომრისთვის ერთი ღამით და მოიცავს საუზმეს.

სააგენტომ სასტუმრო პარაგრაფისგან მომსახურება გამარტივებული შესყიდვით შეიძინა.

„116 000 ლარის ღირებულების კონტრაქტი ბიძინას სასტუმროს — წაგებაზე მუშაობს სასტუმროო და დაირაზმნენ საბიუჯეტო ორგანიზაციები, იქნებ ამოქაჩონ“, — დაწერა სოციალურ ქსელში კოალიცია „ცვლილებებისთვის“ წევრმა ბესიკ დონაძემ.

„ნეტგაზეთმა“ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ჰკითხა, რა ღონისძიებისთვის გაფორმდა აღნიშნული ხელშეკრულება და რა კრიტერიუმებით შეირჩა სასტუმრო „პარაგრაფი“, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.

საბიუჯეტო ორგანიზაციები თავიანთი ღონისძიებების ჩასატარებლად ხშირად სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სასტუმრო „პარაგრაფს“ ირჩევენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

