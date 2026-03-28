ახალი ამბები

უკრაინამ კატართან სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა

28 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინამ კატართან სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ 10-წლიანი შეთანხმება გააფორმა.

ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა და თქვა, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში საუბარი არ არის უკრაინელი სამხედროების მონაწილეობაზე.

„ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ მსგავს დეტალებზე, გარდა ექსპერტიზის, სწავლების, ერთობლივი წარმოებისა და ინვესტირებისა. ყველა ეს მიმართულება იქნება ჩართული. რაც შეეხება ჩვენს სამხედროებს, ჩვენ დღეს არ განვიხილავთ მათ მონაწილეობას სხვა ომში. ჩვენი საკუთარი ომი გვყოფნის. რაც შეეხება ჩვენს ექსპერტიზას იმის შესახებ, თუ როგორ დავიცვათ თავი – ეს სხვა საკითხია“, — განაცხადა ზელენსკიმ.

მისი თქმით, შეთანხმება, რომელსაც უკრაინამ კატართან მოაწერა ხელი, ითვალისწინებს ერთობლივ წარმოებას, ქარხნების მშენებლობას კატარსა და უკრაინაში, ასევე თანამშრომლობას ენერგეტიკის სექტორში.

„ჩვენ ამ 10 წლის განმავლობაში დავკავდებით ერთობლივი წარმოებით, ავაშენებთ ქარხნებს ორივე ქვეყანაში“, – თქვა ზელენსკიმ.

მისივე თქმით, კატართან გაფორმებული შეთანხმება საუდის არაბეთთან ადრე გაფორმებული ხელშეკრულების ანალოგიურია და უახლოეს მომავალში, მსგავს სტრატეგიულ პარტნიორობას არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთანაც მოეწერება ხელი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინამ კატართან სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა 28.03.2026
ჰუსიტები ახლო აღმოსავლეთის ომში ჩაერთნენ 28.03.2026
შსს-ს ერთ თანამშრომელს ბრალი წარედგინა, სამი დათხოვნილია უწყებიდან 28.03.2026
„გარეთ ყოფნის დროს ავტორიტარიზმი მყარდებოდა და უკვე დიქტატურაა“ — თოშხუა და შერვაშიძე განაჩენის მოლოდინში 28.03.2026
მსახიობების თქმით, სერიალიდან აზარტულ თამაშებზე აზრის დაფიქსირების გამო მოხსნეს 27.03.2026
დეზინფორმაციაზე ბრიტანული პარლამენტის ანგარიშში საქართველოც მოხვდა 27.03.2026
“დამხვდნენ როგორც რეციდივისტს, სამი მანქანით ალყაში მომაქციეს და ისე ამიყვანეს” – ნინია კაკაბაძის სიტყვა სასამართლოში 27.03.2026
ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო 27.03.2026
