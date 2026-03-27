ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში ვლინდება – ერევანი

27 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„არმენპრესის“ ცნობით, საპარლამენტო ფრაქცია „სამოქალაქო შეთანხმების“ დეპუტატმა, ლილით მინასიანმა განაცხადა, რომ სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები სხვადასხვა ქვეყნის მედიაპლატფორმებზე ვლინდება, ძირითადად კი – რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში.

„გარე ჩარევის თვალსაზრისით, ქვეყნების ჩამონათვალი ვრცელია და ამის გამოვლინებებს ჩვენ სრულიად ღიად და მკაფიოდ ვხედავთ როგორც რუსულ, ისე თურქულ და აზერბაიჯანულ პრესაში“, – განაცხადა მინასიანმა.

მისივე განმარტებით, მსგავსი ჩარევები ხშირად ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით გამოიხატება, რაც მიზნად ისახავს პრემიერ-მინისტრისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციას.

„პუბლიკაციები ვრცელდება სხვადასხვა ანონიმურ საიტზე ან ცნობილი გამოცემების სახეცვლილი სახელწოდებების მქონე პლატფორმებზე, რათა მოქალაქეები შეცდომაში შეიყვანონ“, – თქვა დეპუტატმა.

მინასიანის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს ოპერატიულად მოახდინოს რეაგირება მსგავს პუბლიკაციებზე და უარყოს ყალბი ცნობები მანამ, სანამ ისინი ფართოდ გავრცელდება. მან მედიასაშუალებებსაც მოუწოდა, თვალი ადევნონ ოფიციალურ განმარტებებს და მხარი დაუჭირონ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას.

„ჩვენ პროაქტიულად ვმუშაობთ ამ ინფორმაციის უარყოფაზე და მოვუწოდებ მედიასაშუალებებს, თვალი ადევნონ ამ განცხადებებს და ხელი შეუწყონ მათ გავრცელებას“.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო 27.03.2026
